Fuerte choque en la carretera federal 307 deja tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente vehicular registrado sobre la carretera federal 307, en el tramo Tulum-Playa del Carmen, a la altura de Akumal, donde una camioneta particular colisionó contra una unidad dedicada al transporte de verduras, en hechos ocurridos la noche de ayer.

De acuerdo con información recabada en el lugar, entre los involucrados se encuentran una mujer y un hombre que viajaban en una camioneta Chevrolet con placas de circulación UTB-071-R. Ambos requirieron atención de los cuerpos de emergencia y posteriormente fueron trasladados a Playa del Carmen para una valoración médica especializada. Una tercera persona también resultó lesionada a consecuencia del percance.

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Los primeros reportes señalan que la camioneta Chevrolet habría impactado con su parte frontal contra la zona posterior izquierda del otro vehículo, que circulaba cargado con productos agrícolas. La fuerza de la colisión ocasionó daños materiales considerables y obligó a movilizar a los servicios de emergencia hasta este punto de la carretera federal.

Testigos mencionaron que los ocupantes de la camioneta presuntamente presentaban signos de haber consumido bebidas alcohólicas; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades mediante las diligencias correspondientes, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente si esta circunstancia estuvo relacionada con el accidente.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a las personas involucradas. Debido a las lesiones que presentaban dos de ellas, se determinó su traslado hacia un hospital de Playa del Carmen, mientras se realizaban las maniobras necesarias para atender al tercer lesionado.

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El accidente generó movilización de unidades de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en este tramo de la carretera federal 307, una de las principales vías de comunicación entre Tulum y Playa del Carmen. Los vehículos involucrados permanecieron en el sitio mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes.

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias para reconstruir la mecánica del percance y establecer las responsabilidades de los conductores. Será mediante los peritajes y testimonios recabados como se determine qué factores provocaron la colisión y si existieron circunstancias adicionales que contribuyeron al accidente.