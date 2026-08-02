Aparatosa volcadora en la carretera federal 307, genera movilización de cuerpos de emergencia

Un aparatoso accidente vehicular tipo volcadura movilizó la mañana de este domingo a cuerpos de emergencia sobre la carretera federal 307, a la altura del hotel Vidanta, donde se reportó la presencia de personas lesionadas.

El percance ocurrió en uno de los tramos de mayor circulación de esta vía, lo que provocó la llegada de elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos para brindar atención a los ocupantes de la unidad siniestrada.

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De acuerdo con los primeros reportes, varias personas resultaron lesionadas como consecuencia de la volcadura. En el lugar recibieron atención prehospitalaria mientras se evaluaba la gravedad de sus lesiones y la necesidad de trasladarlas a un hospital. Hasta el momento no se ha dado a conocer el número oficial de afectados ni las causas que originaron el accidente.

La unidad involucrada quedó volcada a un costado de la carretera, lo que obligó a los equipos de emergencia a realizar maniobras para asegurar la zona y permitir las labores de atención. Personal de apoyo también trabajó para evitar riesgos adicionales a otros automovilistas que transitaban por el sitio.

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La circulación se vio parcialmente afectada debido a la presencia de vehículos de emergencia y a las maniobras realizadas para atender el incidente, por lo que el tránsito avanzó con lentitud durante varios minutos.

Autoridades encargadas de la seguridad vial llevaron a cabo el acordonamiento del área y el levantamiento de información para determinar cómo ocurrió el accidente. Será mediante los peritajes correspondientes como se establecerán las circunstancias que derivaron en la volcadura.

Mientras continuaban las labores de atención, se pidió a los conductores extremar precauciones al transitar por el tramo carretero, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que permanecía en el lugar para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y evitar nuevos incidentes.