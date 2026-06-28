Ataque de abejas causa terror en avenida Nichupté de Cancún

El reporte de abejas alborotadas y que estaban picando a transeúntes generó una intensa movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que cerrar a la circulación vehicular un tramo de la avenida Nichupté, en la esquina con la avenida Kabah, para controlar la situación.

Los bomberos recibieron el llamado de auxilio alrededor de las 15:30 horas de este domingo, por un ataque de abejas, las cuales fueron localizadas en un área del camellón central, frente a conocido restaurante de hamburguesas, en donde también hay paraderos de autobuses de transporte público en ambos sentidos.

La situación de emergencia se registró en la avenida Nichupté, en la esquina con la calle Nizuc, en la Supermanzana 16, en el sentido de la Kabah hacia la avenida Tulum, en donde los transeúntes tuvieron que alejarse y buscar refugio para evitar ser víctimas de picaduras.

Por este motivo, tres unidades del Cuerpo de Bomberos y ocho elementos se dirigieron al lugar y encontraron a varias abejas en el camellón central, las cuales estaban alborotadas y picando a las personas, sin que ninguna de los afectados requiriera atención médica.

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Por este motivo, procedieron a delimitar el área y verificaron el punto de donde provenían las abejas, con lo que detectaron el enjambre en un árbol que se encuentra en el interior de un área de maleza, a un costado de un paradero de autobuses.

Ante estas condiciones de riesgo, los elementos realizaron una quema controlada de una parte de la vegetación, para ahuyentar a las abejas, para después realizar la respectiva sofocación de las llamas con una línea de manguera.

La circulación vehicular estuvo cerrada durante poco más de una hora en esta parte de la avenida Nichupté, durante las labores de los bomberos, quienes no reportaron personas lesionadas en esta intervención.

Luego de verificar que no hubiera mayor riesgo, el personal de emergencia se retiró del lugar, alrededor de las 17:00 horas, con lo que se reactivó el tráfico en esta zona.