Rescatan vía marítima a una persona tras ataque de abejas en la comunidad de Chiquilá en Quintana Roo

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad culminó con el rescate de una persona que presentaba lesiones graves tras ser atacada por un enjambre de abejas en las inmediaciones de la zona de Xuxub, cerca de esta comunidad portuaria.

El incidente activó la tarde de este lunes un protocolo de respuesta inmediata en el que participaron de manera coordinada elementos de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal, personal de la Alcaldía de Chiquilá y un grupo de ciudadanos voluntarios.

Debido a las condiciones geográficas y a la dificultad para acceder por tierra al sitio donde se encontraba la víctima, las brigadas de auxilio determinaron que la vía más rápida y segura para la extracción era la marítima, detallaron elementos de protección civil quienes mantuvieron bajo reserva la identidad del afectado.

Los rescatistas se trasladaron a bordo de una embarcación menor para asegurar al lesionado, brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo para su traslado.

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Traslado hospitalario

Luego de una navegación de retorno hacia el puerto de Chiquilá, el afectado ya era esperado en el muelle por personal paramédico a bordo de una ambulancia.

Una vez en tierra firme, se procedió a su transferencia inmediata a un hospital de la región para que recibiera atención médica especializada debido a las picaduras recibidas.

Las autoridades locales destacaron que la pronta respuesta y la estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad y la población civil fueron factores determinantes para salvaguardar la vida de la víctima, reafirmando la importancia de los canales de comunicación de emergencia en la zona.