Retiran enjambre de abejas cerca del Mercado Municipal en José María Morelos

Poco después de las 10:00 de la mañana de este lunes fue retirado, por bomberos, un panal de abejas qué se encontraba en una palmera localizada en el camellón de la avenida principal, a la altura del mercado municipal Esto.

Con el fin de evitar que esos insectos atacaron las personas que transitan en esa avenida y los que llegan al mercado a comprar.

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Fue una mujer que salía de comprar en una de las tiendas de la zona se percató que había muchas abejas en una de las palmeras de la avenida, por lo que reportó a bomberos esa situación y en cuestión de minutos llegaron al sitio para retirarlo.

Las abejas, dijo el apicultores Laureano Pech Caamal están enjambrando mucho por falta de comida. En la cabecera municipal se han retirado en lo que va de este año más de una decena de enjambre, sobre todo en áreas públicas,