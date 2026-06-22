Ataque de abejas africanas en colonia Centro moviliza a cuerpos de emergencia de Lázaro Cárdenas

Un ataque de abejas africanas registrado la mañana de este lunes en la colonia Centro provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y momentos de tensión entre transeúntes y vecinos, quienes tuvieron que refugiarse en viviendas cercanas para evitar ser picados.

​El incidente se reportó alrededor de las 09:00 horas en la intersección de la calle Rafael Melgar con 5 de Febrero. De acuerdo con los testimonios, el enjambre se desató luego de que los insectos aparentemente escaparan de una caja colmena ubicada en un domicilio de la zona.

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​Uno de los afectados relató que al estacionar su vehículo en la mencionada vía, las abejas invadieron de inmediato el interior del automóvil, resultando él y su hija con múltiples picaduras. Asimismo, se reportó que al menos otros tres vecinos sufrieron ataques menores antes de retirarse del lugar por sus propios medios.

​Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para controlar la situación. Tras una inspección inicial en una pared donde los insectos comenzaban a aglomerarse, las autoridades localizaron la vivienda de donde se fugó el enjambre y procedieron a activar los protocolos correspondientes para su captura y resguardo, con el fin de garantizar la seguridad de la población.

Es el primer ataque de abejas que se registra en el municipio, y sobre todo en la cabecera, exhortando las autoridades a reportar cualquier presencia de enjambre en su terrenos, no tratar de manipularlas o deshacerse de ellos, reportarlo a Protección civil y bomberos.