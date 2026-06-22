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Ataque de abejas africanas en colonia Centro moviliza a cuerpos de emergencia de Lázaro Cárdenas

Habitantes de la comunidad fueron atacados por el enjambre, por lo que tuvieron que refugiarse en viviendas de alrededor para no ser picados.

Luis Enrique Cauich

Por Luis Enrique Cauich

22 de jun de 2026

2 min

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Ataque de abejas africanas en colonia Centro moviliza a cuerpos de emergencia de Lázaro Cárdenas
Ataque de abejas africanas en colonia Centro moviliza a cuerpos de emergencia de Lázaro Cárdenas / Luis Enrique Cauich

Un ataque de abejas africanas registrado la mañana de este lunes en la colonia Centro provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y momentos de tensión entre transeúntes y vecinos, quienes tuvieron que refugiarse en viviendas cercanas para evitar ser picados.

​El incidente se reportó alrededor de las 09:00 horas en la intersección de la calle Rafael Melgar con 5 de Febrero. De acuerdo con los testimonios, el enjambre se desató luego de que los insectos aparentemente escaparan de una caja colmena ubicada en un domicilio de la zona.

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​Uno de los afectados relató que al estacionar su vehículo en la mencionada vía, las abejas invadieron de inmediato el interior del automóvil, resultando él y su hija con múltiples picaduras. Asimismo, se reportó que al menos otros tres vecinos sufrieron ataques menores antes de retirarse del lugar por sus propios medios.

​Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para controlar la situación. Tras una inspección inicial en una pared donde los insectos comenzaban a aglomerarse, las autoridades localizaron la vivienda de donde se fugó el enjambre y procedieron a activar los protocolos correspondientes para su captura y resguardo, con el fin de garantizar la seguridad de la población.

Es el primer ataque de abejas que se registra en el municipio, y sobre todo en la cabecera, exhortando las autoridades a reportar cualquier presencia de enjambre en su terrenos, no tratar de manipularlas o deshacerse de ellos, reportarlo a Protección civil y bomberos.

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