Yucatán registró mil 602 ingresos a prisión durante 2025; la mayoría fueron hombres

La mayoría de las personas que ingresaron a prisión durante el 2025 no tenía antecedentes penales. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (Cnsipef-e) 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 76.2% de los nuevos ingresos a los centros penitenciarios del país correspondió a personas que nunca habían sido condenadas por algún delito.

En contraste, 21.3% de quienes fueron internados sí contaban con antecedentes penales, lo que refleja que buena parte de la población que llegó al sistema penitenciario lo hizo sin haber pasado antes por una condena.

Capacidad disponible

En Yucatán, durante el año pasado ingresaron mil 602 personas a los centros penitenciarios. Del total, 88.9% fueron hombres y 11.1% mujeres, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el organismo federal.

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La entidad figuró entre los estados con menor número de ingresos al sistema penitenciario, lejos de otras como Baja California, Estado de México y Sonora, donde se registraron los mayores movimientos de población privada de la libertad.

El censo también muestra la capacidad con la que opera el sistema penitenciario estatal. Al cierre del 2025, Yucatán contaba con cinco centros de reclusión, de los cuales cuatro estaban destinados a personas adultas y uno a adolescentes.

En conjunto, estos espacios disponían de 3 mil 124 lugares, de los cuales 2 mil 879 correspondían a los centros penitenciarios para adultos y 245 al centro especializado para adolescentes.

Mando femenino

Para mantener en funcionamiento el sistema penal, la entidad reportó 413 trabajadores penitenciarios durante el 2025. De ese total, 43.6% eran mujeres y 56.4% hombres, una participación femenina superior al promedio nacional, donde ellas representan 40.6% del personal.

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La presencia de mujeres también destacó en puestos de dirección. Yucatán reportó seis titulares al frente de los centros penitenciarios y del especializado para adolescentes, con una distribución equitativa de tres mujeres y tres hombres. A nivel nacional, sólo 28.2% de las direcciones de estos centros está encabezado por mujeres.

En materia presupuestal, el Inegi informó que Yucatán ejerció 299.4 millones de pesos para la operación de su sistema penitenciario durante el 2025.

En el país, el gasto destinado a los sistemas penitenciarios alcanzó 41 mil 281 millones de pesos, de los cuales 53.3% se destinó a los centros administrados por los gobiernos estatales.