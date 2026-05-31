Golpe a la trata en Cancún: Rescatan a 18 mujeres tras operativo en el bar “La Rumba”

Un saldo de 18 mujeres rescatadas, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, dejó un fuerte operativo federal y estatal registrado durante la madrugada de este sábado en el bar La Rumba, ubicado sobre la avenida Arco Norte.

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La movilización inició después de la medianoche de ayer y llamó la atención de vecinos, automovilistas y comerciantes de la calle Laurel, en la Supermanzana 247 del fraccionamiento Villas Otoch, debido a la presencia de múltiples unidades oficiales que bloquearon parcialmente la circulación mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales en el interior del establecimiento.

La Fiscalía General del Estado, FGE, informó que entre las víctimas ubicadas se encuentran 15 mexicanas, dos venezolanas y una cubana, quienes laboraban en el sitio como meseras y bailarinas.

Las indagatorias revelaron que las afectadas son mujeres en situación de vulnerabilidad, en su mayoría madres solteras y sin estudios superiores, quienes eran contratadas como meseras y posteriormente obligadas a prestar servicios de índole sexual con costos desde dos mil pesos, de los cuales debían entregar el 50 por ciento al establecimiento.

Elementos de la Guardia Nacional mantuvieron acordonada la zona para brindar seguridad perimetral, mientras personal de investigación ingresaba al inmueble para realizar inspecciones y recabar indicios. En el despliegue también participaron fuerzas del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, quienes realizaron revisiones a vehículos estacionados en las inmediaciones del negocio, e incluso inspeccionaron unidades consideradas sospechosas, aunque no se reportaron detenciones de manera oficial.

La presencia de agentes armados y patrullas federales generó incertidumbre entre los residentes, quienes mencionaron que el establecimiento apenas tenía algunas semanas de haber iniciado operaciones. Vecinos de la zona aseguraron que durante las noches recientes se había incrementado de manera notable el movimiento de personas y vehículos alrededor del bar, situación que comenzó a causar inquietud entre quienes habitan en las cercanías.

Al interior del local, los agentes aseguraron libretas con diversas anotaciones, preservativos, dinero en efectivo, así como dosis de material sintético color amarillo y polvo blanco. La diligencia fue encabezada por personal de la FGE adscrito a las Fiscalías Especializadas en Combate al Narcomenudeo y Trata de Personas.

Tras finalizar el despliegue, el personal procedió a colocar los sellos de aseguramiento en el inmueble, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades estatales en tanto se complementan las investigaciones y se emite el balance final de la intervención.

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