Anticipan descenso del sargazo en playas de Quintana Roo

La última imagen satelital del Gran Cinturón Atlántico de Sargazo revela un panorama prometedor. Una amplia zona de menor densidad de la macroalga ahora puede observarse justo al este de las Antillas Menores.

Si esta tendencia continúa, varias islas podrían experimentar arribos menos intensos durante los próximos días o semanas. Sin embargo, es demasiado pronto para declarar victoria, reporta el organismo no gubernamental Sargassum Monitoring.

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Mientras tanto, la Secretaría de Marina de México, con base en el reporte diario sobre el sargazo que emite el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, mantiene el semáforo en rojo por la excesiva presencia del alga en la región.

No obstante, el informe indica que, mientras al inicio del mes había 44 mil 455 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano, la cifra descendió a 18 mil 229.

Asimismo, en el Atlántico Central Occidental el volumen pasó de 230 mil 315 toneladas a 168 mil 427 en lo que va del mes.

Este aparente descanso no significa que la temporada haya terminado. Una gran cantidad de la macroalga permanece más al este, a través del Atlántico tropical, y su desplazamiento dependerá de las corrientes oceánicas, los vientos y las condiciones climáticas, añade el organismo, que monitorea su presencia en el Caribe desde el 2018.

“Esta es exactamente la razón por la que el monitoreo continuo sigue siendo esencial”, precisó.

Agregó que “las imágenes satelitales nos ayudan a identificar tendencias a gran escala, pero solo las observaciones de personas en el suelo pueden confirmar lo que realmente llega a las playas”.

Autoridades ambientales de Quintana Roo estiman que, al concluir el 2026, podrían haber arribado aproximadamente 119 mil toneladas de sargazo, por encima de las 96 mil toneladas recolectadas durante el 2025.

En las últimas semanas, decenas de playas han sido colocadas en alerta roja y algunas han tenido que cerrar temporalmente debido a la cantidad acumulada.

Entre las zonas que suelen registrar mayores afectaciones se encuentran Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Mahahual y distintos puntos del corredor de la Riviera Maya.

Una temporada que comenzó antes: aunque el periodo de mayor presencia suele registrarse entre mayo y agosto, durante el 2026 los primeros arribos se observaron desde enero y febrero.

El sargazo es una macroalga que, mientras permanece flotando en mar abierto, sirve como refugio y alimento para peces, tortugas y otros organismos. El problema aparece cuando grandes cantidades alcanzan aguas poco profundas y se acumulan durante varios días sobre la arena.

¿Por qué hay cada vez más? Investigaciones relacionan el fenómeno con el incremento de las temperaturas oceánicas, modificaciones en las corrientes marinas y una mayor presencia de nutrientes procedentes de fertilizantes, aguas residuales y otras actividades humanas.

Quintana Roo prevé 119 mil toneladas en 2026

Estas condiciones favorecen el desarrollo acelerado de las algas en el Atlántico tropical, desde donde son transportadas por las corrientes hacia las costas del Caribe, Centroamérica y México.

Impacto ambiental, turístico y sanitario: cuando el sargazo cubre grandes extensiones del mar, reduce el paso de la luz solar y afecta a los pastos marinos y arrecifes. Su descomposición también consume oxígeno del agua, puede alterar los ecosistemas costeros y formar la llamada “marea marrón”.

Además del impacto visual y económico para hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y comercios, la materia orgánica en descomposición libera ácido sulfhídrico, gas relacionado con el característico olor a huevo podrido.

La exposición prolongada cerca de grandes acumulaciones puede provocar irritación en ojos y vías respiratorias, dolor de cabeza, náuseas o malestar, especialmente entre quienes trabajan diariamente en la limpieza de las playas.