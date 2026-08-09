Día de los Pueblos Indígena: Pueblos mayas enfrentan marginación y pérdida de lengua

En promedio, siete de cada 10 habitantes de Hopelchén viven en situación de pobreza, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, documento avalado por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

El informe establece que al menos 37 mil 256 habitantes del municipio se encuentran en esta condición, cifra equivalente al 74.9 por ciento de la población de Hopelchén, lo que refleja las condiciones de vulnerabilidad que prevalecen principalmente entre las comunidades mayas.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada nueve de agosto, el escritor chenero en lengua maya Romualdo Eleazar Méndez Huchín señaló que la pobreza y la marginación continúan como alguno de los principales obstáculos para el desarrollo de los pueblos mayas.

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Expresó que muchas comunidades aún carecen de servicios básicos de calidad. Como ejemplo, mencionó las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la suspensión del servicio de agua potable durante varios días.

Señaló que “las carencias limitan el desarrollo de los pueblos y mantienen a numerosas familias en condiciones adversas, pese a los esfuerzos que durante años han realizado los pueblos mayas para mejorar su calidad de vida”.

De acuerdo con el mismo informe, en Campeche una de cada nueve personas habla alguna lengua indígena, lo que representa 100 mil 907 habitantes. Asimismo, se contabilizan 42 mil 65 personas que se reconocen como afrodescendientes.

Méndez Huchín destacó que en Hopelchén el campo continúa como la principal fuente de empleo e ingresos para las comunidades indígenas, principalmente mediante la agricultura y el cultivo de maíz. Aunque cientos de hectáreas ya han sido mecanizadas, esta actividad continúa como el principal sustento de las familias, seguida de la apicultura, las artesanías —en las que participan principalmente mujeres— y la ganadería.

Además de la pobreza, consideró preocupante la pérdida gradual de la lengua maya. Estimó que únicamente el 40 por ciento de la población indígena la habla, es decir, cuatro de cada 10 personas, situación que se presenta en comunidades como Katab, El Poste, Xculoc, Chunyaxnic y San Juan Bautista Sahcabchén.

El escritor explicó que la evolución tecnológica y los medios de comunicación también han influido en la disminución de hablantes de la lengua materna. Indicó que muchos jóvenes, al salir de sus comunidades y llegar a zonas urbanizadas, adoptan el español como principal medio de comunicación.

Sin embargo, destacó que en la región de La Montaña las familias mantienen esfuerzos para preservar la lengua maya y evitar que este legado cultural desaparezca.

Reconoció que a las comunidades indígenas han llegado programas de gobierno para mejorar las condiciones de vivienda y proporcionar servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, pero consideró que estas acciones todavía son insuficientes frente a las necesidades existentes.

Llamado

Afirmó que aún falta mucho por mejorar las condiciones de vida de los pueblos mayas, particularmente en materia de servicios básicos, generación de empleos y combate a la pobreza, por lo que llamó a las autoridades a fortalecer las acciones destinadas a atender las necesidades de las comunidades indígenas.