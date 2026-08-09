Adolescente se arroja de puente en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de autoridades y diversos cuerpos de emergencia se registró cerca de la medianoche en la colonia Caleta, luego de que una joven de 17 años presuntamente se arrojara desde un puente hacia las aguas de La Caleta, tras sostener una discusión con su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron sobre el puente ubicado en el cruce de la avenida 26 con avenida Caleta, donde, de acuerdo con información recabada en el lugar, la adolescente, identificada preliminarmente como Evelyn, se encontraba acompañada de un joven identificado como Esteban.

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Según los primeros reportes, ambos habrían comenzado una discusión y, en un momento de desesperación, la joven presuntamente tomó la decisión de saltar desde el puente, cayendo varios metros hasta las aguas de La Caleta.

Al percatarse de lo ocurrido, el joven no dudó en lanzarse detrás de ella con la intención de auxiliarla. Ya dentro del agua, logró sujetarla y llevarla hasta una zona de piedras, donde permaneció con ella para evitar que se hundiera mientras solicitaba ayuda a través de las líneas de emergencia.

El reporte provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia, arribando al sitio elementos de la Dirección de Seguridad Pública, paramédicos del grupo Acses, Bomberos, personal Táctico, integrantes de Ecrumci y elementos de Protección Civil.

Debido a las condiciones del terreno, la zona donde se encontraba la joven representaba una complicada área de acceso, por lo que los rescatistas tuvieron que coordinar cuidadosamente las maniobras para poder llegar hasta ella y ponerla a salvo.

Después de varios minutos de atención y de preparar el operativo de rescate, los elementos de emergencia lograron asegurar a la joven mediante una canastilla de rescate aéreo, con la cual fue extraída de la zona de piedras y trasladada hasta un punto seguro.

Una vez en tierra firme, los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada de urgencia a un hospital de Ciudad del Carmen para recibir atención médica especializada.

Durante el operativo, el joven que la acompañaba permaneció en el lugar visiblemente afectado por lo sucedido; en algunos momentos se mostró desesperado y llegó incluso a romper en llanto mientras observaba las labores de rescate.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud que presenta la joven, por lo que serán las autoridades y personal médico quienes determinen su evolución.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se registró este hecho