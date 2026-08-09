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Madrugada de violencia en Puerto Aventuras: atacan bar con bombas molotov

Quintana Roo / Sucesos

Policías encuentran vehículo volcado y abandonado tras accidente en Playa del Carmen

El vehículo quedó volcado sobre la carretera y fue necesario el apoyo de una grúa para trasladarlo al corralón.

Por Erick Díaz

9 de ago de 2026

1 min

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Conductor presuntamente ebrio vuelca y abandona su vehículo en el libramiento Gas Auto
Conductor presuntamente ebrio vuelca y abandona su vehículo en el libramiento Gas Auto / Erick Díaz

Aparatosa volcadora se registró alrededor de las 5 de la mañana sobre la carretera libramiento gas auto luego de que el conductor de un vehículo particular perdiera el control por circular exceso de velocidad y en aparente estado inconveniente.

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