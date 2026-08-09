Policías encuentran vehículo volcado y abandonado tras accidente en Playa del Carmen

Aparatosa volcadora se registró alrededor de las 5 de la mañana sobre la carretera libramiento gas auto luego de que el conductor de un vehículo particular perdiera el control por circular exceso de velocidad y en aparente estado inconveniente.

Noticia Destacada Madrugada de violencia en Puerto Aventuras: atacan bar con bombas molotov

Testigos que presenciaron el momento de la volcadura dieron aviso a la línea de emergencia 911 solicitando la presencia de cuerpos de emergencia en la zona.

El conductor del vehículo resultó ileso por lo que salió de la unidad y la dejó abandonada en el lugar se encontraron latas de bebidas embriagantes.

Noticia Destacada Motociclista pierde la vida tras ser presuntamente arrollada por un camión en Cancún

Minutos más tarde se aproximaron elementos de la Policía Municipal y agentes de la dirección de tránsito para el deslinder de responsabilidades una grúa realizó maniobras para remolcar el vehículo al corralón