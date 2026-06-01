Vuelca automóvil cerca del puente de Calica en Playa del Carmen

Movilización de cuerpos de emergencia se registró, sobre la carretera federal 307, luego de que un automóvil particular sufriera una aparatosa volcadura a la altura del puente de Calica, en el tramo con dirección hacia Playa del Carmen.

El accidente ocurrió en el carril de circulación de sur a norte, donde un vehículo compacto de la marca Ford Fiesta terminó completamente volcado tras perder el control mientras avanzaba sobre esta importante vía de comunicación. El percance provocó momentos de tensión entre conductores que transitaban por la zona y que presenciaron los hechos.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el conductor circulaba con rumbo a Playa del Carmen cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del volante. La unidad salió parcialmente de la carpeta asfáltica y, debido a la velocidad e inercia con la que se desplazaba, terminó dando una vuelta hasta quedar con las llantas hacia arriba.

El impacto dejó severos daños en la estructura del automóvil. La carrocería presentó múltiples deformaciones, mientras que los cristales quedaron destrozados y dispersos tanto sobre el pavimento como en la vegetación ubicada a un costado de la carretera.

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Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que en cuestión de minutos arribaron paramédicos y elementos de seguridad para atender la situación. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien resultó lesionado a consecuencia de la volcadura.

Tras una primera valoración médica, los paramédicos determinaron que era necesario su traslado a un hospital de la zona para realizar estudios más detallados y descartar lesiones de gravedad derivadas del fuerte impacto.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, elementos de la Guardia Nacional División Caminos implementaron un operativo de seguridad vial para proteger a los rescatistas y evitar un nuevo accidente en el área. La circulación se vio afectada temporalmente, generando reducción de velocidad y ligeras filas de vehículos en ambos sentidos.

Posteriormente, personal especializado realizó las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Con apoyo de una grúa, el automóvil fue remolcado y trasladado al corralón correspondiente, donde permanecerá mientras se llevan a cabo los procedimientos administrativos y el deslinde de responsabilidades.