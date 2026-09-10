Policía Cibernética de Quintana Roo recibió mil 165 denuncias en sólo seis semanas

La ciberdelincuencia ha evolucionado rápidamente, adaptándose a las nuevas tecnologías y perfeccionando sus métodos de ataque, mientras los delincuentes operan cada vez con mayor organización. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tan solo en las últimas seis semanas, la Policía Cibernética de Quintana Roo atendió mil 165 denuncias relacionadas con delitos cibernéticos, además de dar de baja mil 618 perfiles falsos y 169 páginas y grupos vinculados con actividades ilícitas.

Entre los delitos más frecuentes se encuentran la extorsión y la estafa, que incluso pueden ser cometidas desde los penales, así como la pornografía infantil, considerada una de las conductas delictivas más graves dentro del ámbito cibernético.

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José Interian Parra, director de la Policía Cibernética de Quintana Roo, señaló que, de acuerdo con datos de autoridades federales, durante el 2025, el 20.4 por ciento de la población de México de 12 años y más que utilizó Internet fue víctima de mensajes relacionados con “supuestos empleos”, en los que se ofrecen grandes sueldos a cambio de pocas horas de trabajo y que suelen llegar durante la madrugada.

Además, señaló que también se registraron contactos por parte de ciberacosadores.

“Mucha gente piensa que al ser Internet no pasa nada porque no es de forma física y se sienten seguros, pero la identidad digital pública puede ser el inicio de diversos tipos de delitos”, aseguró.

A este panorama se suman los casos de ciberacoso. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo se encuentra entre las 10 entidades con mayor incidencia de esta problemática a nivel nacional, junto con Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Jalisco.

Los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba), presentados por el Inegi, revelaron que en Quintana Roo el ciberacoso alcanzó al 20.4 por ciento de la población usuaria de Internet, lo que representó un incremento de 17.2% respecto al 2024 y colocó al estado en el tercer lugar nacional entre las entidades con mayor porcentaje de usuarios que reportaron agresiones en la red.

Los casos afectan principalmente a mujeres, quienes reportan con mayor frecuencia insinuaciones y propuestas de carácter sexual, mientras que entre los hombres predominan situaciones relacionadas con la suplantación de identidad e insultos directos.

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Ante este escenario, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población sobre los riesgos de descargar aplicaciones mediante enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales u otros servicios de mensajería.

La autoridad financiera advirtió que estos enlaces pueden conducir a sitios no seguros y ofrecer aplicaciones que, una vez instaladas en los dispositivos, podrían utilizarse para obtener información personal y financiera, así como para la realización de operaciones fraudulentas.