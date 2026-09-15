Detienen a motociclista tras persecución policiaca en Villas del Sol, Playa del Carmen

Una persecución policiaca en terminó con la detención de un motociclista, señalado presuntamente por cometer una fechoría en el tercer parque de Villas del Sol en Playa del Carmen, no hubo lesionados.

De acuerdo a testigos, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudad le marcaron el alto al motorista, pero el sujeto hizo caso omiso y habría intentado escapar de las fuerzas policiales, emprendió la huida hasta llegar a la avenida Constituyentes con Halcones.

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El valiente motociclista no pudo seguir montado en su caballo de acero y terminó abandonando la motocicleta y corrió hacia a correr dentro de la vegetación, creyó que escaparía de la ley.

Sin embargo, los oficiales de la ley y el orden, acordonaron el perímetro mientras se coordinaban para atraparlo sin necesidad de utilizar la fuerza pública.

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En tanto, los agentes aseguran la motocicleta y con apoyo de una grúa realizaron el arrastre y luego trasladarlo al corralón para iniciar los procedimientos.

Más tarde, los oficiales confirmaron la detención del sospechoso y lo consignaron ante la Fiscalía General de Quintana Roo para iniciar con las investigaciones de las acusaciones en su contra, hasta el momento se desconocen las causas reales de su captura de película.