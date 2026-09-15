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¿No te depositaron la Pensión Bienestar en Yucatán? Esta es la razón por la que no habrá pago el 16 de septiembre

El calendario de depósitos tendrá una pausa por el día inhábil nacional de las Fiestas Patrias y los pagos se reanudarán el jueves 17 de septiembre.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

15 de sept de 2026

1 min

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Avanza la entrega de las Pensiones Bienestar en Yucatán
Avanza la entrega de las Pensiones Bienestar en Yucatán / Especial

Las personas beneficiarias de las Pensiones Bienestar en Yucatán deberán tomar en cuenta una pausa en el calendario de depósitos con motivo de las Fiestas Patrias, pues este 16 de septiembre es día inhábil a nivel nacional. Por ello, no habrá pagos de los programas sociales durante esta fecha.

Los depósitos correspondientes al bimestre en curso se realizan de acuerdo con la inicial del primer apellido de las personas derechohabientes, por lo que el calendario tendrá una suspensión de un día y posteriormente continuará con las letras programadas.

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¿Qué día se reanudan los pagos de las Pensiones Bienestar en Yucatán?

Los pagos de las Pensiones Bienestar se reanudarán el jueves 17 de septiembre, cuando corresponda a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ y O.

El viernes 18 de septiembre continuará la dispersión de recursos para las personas con apellidos que comienzan con las letras P y Q.

Durante este periodo recibirán sus recursos las personas derechohabientes de la Pensión para las Personas Adultas Mayores y la Pensión para las Personas con Discapacidad, así como las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar y del Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

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¿Cuánto dinero reciben las Pensiones Bienestar?

Los montos bimestrales que otorgan los programas son los siguientes:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,400 bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 bimestrales.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: $3,300 bimestrales.
  • Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales, en la mayoría de los casos.

Por lo tanto, este miércoles 16 de septiembre no habrá depósitos de las Pensiones Bienestar en Yucatán debido al día inhábil nacional por las Fiestas Patrias. Los pagos continuarán a partir del jueves 17 conforme a la letra correspondiente.

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