Nigeria desmantela laboratorio industrial de metanfetamina y detiene a mexicano que intentaba salir del país

La Agencia Antidrogas de Nigeria (NDLEA) informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina a escala industrial y la detención de un ciudadano mexicano presuntamente relacionado con la operación.

El detenido fue identificado como Arturo Carrera Loaiza, quien fue interceptado el pasado 19 de agosto cuando intentaba abandonar Nigeria desde el aeropuerto de Lagos.

De acuerdo con la NDLEA, el operativo forma parte de una investigación sobre la presencia de redes criminales transnacionales que buscan establecer centros de producción de drogas sintéticas en zonas rurales del país africano.

¿Quién es Arturo Carrera Loaiza y qué señalan las autoridades?

Femi Babafemi, portavoz de la NDLEA, identificó a Carrera Loaiza como presunto responsable de haber reclutado a Jose Villa Ochoa, otro ciudadano mexicano detenido previamente en junio dentro de un laboratorio clandestino localizado en una zona boscosa del estado de Oyo.

Según las indagatorias de la Unidad de Operaciones Especiales, Villa Ochoa habría sido contratado para operar instalaciones destinadas a la fabricación de metanfetamina.

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Las autoridades nigerianas señalaron que Carrera Loaiza intentó desvincularse de las acusaciones y afirmó que se encontraba en el país por un proyecto relacionado con restaurantes.

Investigación llevó a una propiedad en Ebonyi

La NDLEA informó que el análisis de imágenes, metadatos y cámaras de seguridad permitió ubicar una propiedad en construcción en el estado de Ebonyi.

En ese lugar fueron detectados equipo especializado, sustancias químicas y otros indicios que, según las autoridades, estaban vinculados con la producción de metanfetamina.

Posteriormente, los investigadores siguieron el rastro de parte del material hasta una casa aislada en una comunidad cercana.

Aseguran precursores químicos y equipo de laboratorio

Durante el cateo, los agentes localizaron cientos de kilogramos de sustancias utilizadas como precursores o insumos químicos, entre ellas acetona, tolueno, ácido clorhídrico y P2B.

También fueron asegurados equipos de laboratorio, deshidratadores y otros objetos que la NDLEA relacionó con la operación clandestina.

Entre los indicios se encontró una bata azul que, de acuerdo con la investigación, coincidía con la observada en registros de video analizados por las autoridades.

Nigeria arrested a Mexican citizen at Lagos airport as he attempted to flee the country after he was connected to an industrial-scale methamphetamine laboratory in the southeastern Ebonyi statehttps://t.co/ikRPNbS9N9 pic.twitter.com/Dc89NbLCUC — TRT Afrika (@trtafrika) September 15, 2026

Nigeria advierte contra presencia de redes criminales internacionales

La NDLEA afirmó que continuará con operativos para impedir que organizaciones criminales extranjeras utilicen territorio nigeriano para establecer laboratorios de drogas sintéticas.

La dependencia destacó la coordinación de unidades tácticas, equipos forenses y comandos estatales que participaron en la investigación.

Las autoridades no detallaron hasta ahora si Carrera Loaiza enfrenta cargos formales específicos ni la pena que podría recibir en caso de ser declarado culpable.

IO