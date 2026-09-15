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Santiago Ruiz se destapa con cuatro goles y México aplasta a Portugal en la Copa Mundial de Futsal Down en Mérida

Santiago Ruiz fue el gran protagonista del triunfo mexicano al marcar los cuatro tantos en la segunda jornada del torneo que se disputa en Mérida.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

15 de sept de 2026

1 min

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Santiago Ruiz brilla en Mérida con cuatro goles para darle a México triunfo sobre Portugal
Santiago Ruiz brilla en Mérida con cuatro goles para darle a México triunfo sobre Portugal / Marco Sánchez

El ariete azteca Santisgo Ruiz se destapó con cuatro anotaciones en la victoria de México por marcador de 4-0 ante Portugal en la segunda jornada de la Copa Mundial de Futsal Down 2026 que se realiza en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Deportivo “Kukulcán” en Mérida.

Los aztecas sacaron el “Jogo Bonito” con toques, triangulaciones y pases a profundidad ante unos lusitanos que no encontraron la forma de detener los embates locales.

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El invitado de honor llegó muy rápido en el partido, a los 42 segundos, Santi robó el balón en la salida para fusilar al portero; el segundo de Santiago (5’) fue un contragolpe de derecha que el delantero definió cruzado.

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El tercero cayó en la segunda parte del partido (24’), se juega en dos tiempos de 10 minutos, en un tiro libre por derecha que fue desviado por la barrera para dejar sin oportunidad al guardameta europeo; la cuenta se cerró hacia finales del encuentro (36’) en un rebote que aprovechó Ruiz para hacer el póker.

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