Golpean y se llevan a repartidor junto con su motocicleta en la colonia Primera Legislatura de Chetumal: VIDEO

Un repartidor que se trasladaba a bordo de una motocicleta con cajón de entrega fue agredido físicamente por un grupo de al menos diez personas la mañana de este jueves, en pleno cruce de las calles Agustín Melgar y Calzada Veracruz, en la colonia Primera Legislatura, de la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 9:30 horas, cuando el joven fue interceptado por el grupo de sujetos, quienes lo obligaron a descender de su unidad y lo golpearon en repetidas ocasiones. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar llevándose a consigo a la víctima y la motocicleta utilizada para realizar sus labores.

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Vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona al momento de los hechos alertaron a las autoridades correspondientes sobre la agresión que estaba teniendo lugar en la vía pública.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el ataque en contra del repartidor, así como el estado de salud en el que quedó tras la golpiza propinada por el grupo de agresores.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar de los hechos tras el reporte ciudadano, con el objetivo de tomar conocimiento de la situación y realizar las primeras diligencias correspondientes.

Como parte de las acciones inmediatas, se implementó un operativo de búsqueda orientado a la localización de los responsables de la agresión, sin que se tenga reporte de alguna persona detenida en relación con los hechos.