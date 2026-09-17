Descartan daños al arrecife tras encallamiento del yate “Isla Caribe 3” en Mahahual

Integrantes de la organización protectora de tortugas marinas Proyecto AAK Mahahual descartaron que el encallamiento de la embarcación conocida como “Isla Caribe 3” haya provocado afectaciones o daños estructurales a la barrera arrecifal ubicada a poca distancia de la línea de playa de dicha localidad turística, situada en la zona sur del estado de Quintana Roo.

El barco permanece varado en el punto tras registrarse una falla en sus sistemas mecánicos el pasado domingo por la tarde, evento que movilizó a prestadores de servicios náuticos, activistas locales y elementos de seguridad marítima para asegurar el perímetro y evacuar a las personas que se encontraban a bordo.

Posterior al incidente, personal especializado y buzos pertenecientes a la agrupación ambientalista emprendieron una inspección sumergida mediante el trazado de un video transecto sobre la superficie del fondo marino en la coordenada exacta del impacto.

Noticia Destacada Rescatan a dos marineros tras encallar su yate en arrecife de Mahahual

De acuerdo con los registros e imágenes recabadas durante el monitoreo subacuático, el organismo verificó la ausencia total de colonias de corales vivos o formaciones arrecifales en ese sector específico del lecho marino. En su lugar, la evaluación ambiental determinó únicamente la presencia de parches con alta proliferación de algas, un fenómeno ecológico que la organización relacionó de manera directa con las recalazones continuas y la descomposición de sargazo registradas de forma recurrente en esta franja costera.

Como medida de contención preventiva, integrantes de Proyecto AAK Mahahual en colaboración con prestadores de servicios turísticos locales brindaron apoyo directo al propietario de la embarcación para llevar a cabo la extracción completa del combustible almacenado en los tanques del barco.

La embarcación “Isla Caribe 3” permanece encallada a pocos metros de la costa de Mahahual tras sufrir una falla mecánica / Especial

Las maniobras operativas incluyeron el retiro de hidrocarburos y de cualquier otro fluido potencialmente contaminante resguardado dentro del sistema del yate, con el objetivo de anular los riesgos de derrame o filtraciones que pudieran comprometer la calidad del agua y la fauna marina circundante en el litoral.

Respecto al rescate de los tripulantes, efectivos de la Secretaría de Marina acudieron a la zona del encallamiento para coordinar un dispositivo de seguridad náutica. Las fuerzas navales apoyaron en las tareas de desembarco seguro de los dos ocupantes que viajaban en la nave al momento del fallo mecánico, trasladándolos a salvo hacia la infraestructura del Muelle de Pescadores de Mahahual sin que se reportaran personas lesionadas o emergencias médicas durante el procedimiento.

Noticia Destacada Yate continúa encallado en el arrecife de Mahahual: VIDEO

Por su parte, el capitán al mando de la nave declaró ante las instancias competentes que el incidente se derivó de un desperfecto mecánico imprevisto que imposibilitó el control de la navegación, provocando que la deriva arrastrara la estructura hasta quedar encallada a pocos metros de la costa. En este contexto, los responsables del navío iniciaron las gestiones administrativas y operativas requeridas ante las dependencias correspondientes para coordinar las labores técnicas de flotamiento, maniobra de arrastre y reubicación del yate.

Dichos procedimientos administrativos y los futuros trabajos de remolque se efectúan bajo la supervisión directa y con el conocimiento formal de la Capitanía de Puerto de Mahahual y de las autoridades de regulación ambiental.