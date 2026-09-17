Muere Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por Tultitlán, a los 44 años

La diputada federal de Morena Anay Beltrán Reyes falleció este jueves 17 de septiembre a los 44 años, confirmaron integrantes de su bancada en la Cámara de Diputados.

La legisladora representaba al Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, en la LXVI Legislatura. Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su fallecimiento.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, lamentó la muerte de su compañera de bancada y destacó su trabajo como legisladora y luchadora social.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la diputada.

¿Quién era Anay Beltrán Reyes?

Anay Beltrán Reyes nació el 27 de septiembre de 1981 en Tlapa, Guerrero, y era licenciada en Derecho.

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Llegó a la Cámara de Diputados por mayoría relativa como representante del Distrito 8, con cabecera en Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México.

Dentro de San Lázaro se desempeñaba como secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, además de formar parte de la Comisión de Reforma Política-Electoral.

Morena y autoridades lamentan fallecimiento de la diputada

La vicecoordinadora de Morena, Dolores Padierna, señaló que apenas semanas atrás se había conocido que la legisladora enfrentaba una enfermedad, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre la causa específica del fallecimiento.

Otros integrantes de Morena y autoridades mexiquenses también difundieron mensajes de condolencias durante la mañana de este jueves.

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida compañera Anay Beltrán Reyes, diputada federal y mujer comprometida con la transformación de nuestro país.



Acompaño con todo mi cariño a su familia y amistades en su dolor.



Su trabajo y compromiso… pic.twitter.com/3zNuaLAyTr — Morena (@PartidoMorenaMx) September 17, 2026

La suplente registrada de Beltrán Reyes es Yessica Juárez García, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

El fallecimiento de Anay Beltrán se suma a otras bajas registradas durante la actual LXVI Legislatura, en la que distintos diputados federales han muerto desde su instalación en 2024.

IO