¡Fuerte choque en Calderitas! Auto termina impactando contra poste y puesto de cocos

Un vehículo terminó impactado contra un poste de alumbrado público y un puesto de venta de cocos ubicado en el mirador turístico de la comunidad de Calderitas, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad cerca de la medianoche.

Según relataron personas, el automóvil circulaba a exceso de velocidad por la zona, la cual se caracteriza por ser un tramo de baja velocidad debido a la afluencia de paseantes y comerciantes que suelen instalarse en el área.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no logró controlar el vehículo al circular por la zona, lo que derivó en el impacto contra el poste de energía eléctrica y posteriormente contra la estructura del puesto de cocos instalado sobre la vialidad. Como consecuencia del choque, tanto el mobiliario del comercio como la unidsd resultaron con daños materiales visibles.

Testigos señalaron que, pese a la fuerza del impacto, no se reportaron personas lesionadas, ni entre los ocupantes del vehículo ni entre comerciantes o transeúntes que pudieran haberse encontrado cerca del punto del percance al momento de los hechos.

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Personal de tránsito y seguridad pública acudió al sitio para realizar las diligencias respectivas, así como para determinar las causas exactas del accidente.

El mirador de Calderitas es un punto de interés turístico ampliamente reconocido en Chetumal por su vista hacia la bahía, razón por la cual concentra de manera regular la presencia de visitantes y de pequeños comerciantes que ofrecen productos como cocos y otras bebidas naturales a orillas de la vialidad.