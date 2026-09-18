Macron alerta por ataques híbridos de Rusia y anuncia plan para proteger infraestructura crítica en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este viernes 18 de septiembre que las amenazas vinculadas con Rusia en Europa han cambiado y anunció medidas para reforzar la protección de infraestructura crítica ante posibles ataques con drones, operaciones cibernéticas e injerencias extranjeras.
Macron hizo estas declaraciones después de una reunión en el Palacio del Elíseo con dirigentes de partidos representados en el Parlamento y aspirantes a la elección presidencial de 2027. Funcionarios de inteligencia y seguridad franceses expusieron durante el encuentro la situación relacionada con la guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente.
El mandatario sostuvo que en las últimas semanas se han intensificado las amenazas que Francia atribuye a Rusia y reiteró el respaldo de su gobierno a Ucrania.
Macron ordena proteger infraestructura crítica ante ataques híbridos
El presidente francés señaló que su gobierno prepara un plan de protección de infraestructura crítica y sitios sensibles, con atención particular a posibles ataques con drones y acciones cibernéticas.
Macron mencionó, entre los casos que sustentan la preocupación europea, un intento de ataque registrado en el aeropuerto de Leipzig que autoridades alemanas atribuyeron a la inteligencia militar rusa, además de incursiones de drones y otros incidentes registrados en distintos países europeos.
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El mandatario afirmó que Francia mantendrá canales de comunicación con Moscú y sostuvo que el objetivo no es entrar en una confrontación directa con Rusia, sino reforzar las capacidades preventivas frente a riesgos de seguridad.
Macron convocará al G7 por crisis energética
Otro de los temas abordados fue el aumento de los precios de los combustibles y de otros productos energéticos.
Macron atribuyó parte de estas presiones a la situación internacional, entre ellas las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, los ataques sobre rutas alternativas en el mar Rojo y los daños a infraestructura energética derivados de conflictos armados.
Ante este escenario, anunció que el G7 se reunirá en las próximas semanas para mejorar la coordinación entre sus integrantes sobre los niveles de reservas energéticas y el abastecimiento de hidrocarburos y gas natural licuado.
El Gobierno francés también trabaja en medidas para asegurar capacidades de importación y producción, reforzar las cadenas logísticas y reducir el impacto del aumento de los precios de la energía sobre hogares y sectores productivos.
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