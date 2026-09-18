Macron alerta por ataques híbridos de Rusia y anuncia plan para proteger infraestructura crítica en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este viernes 18 de septiembre que las amenazas vinculadas con Rusia en Europa han cambiado y anunció medidas para reforzar la protección de infraestructura crítica ante posibles ataques con drones, operaciones cibernéticas e injerencias extranjeras.

Macron hizo estas declaraciones después de una reunión en el Palacio del Elíseo con dirigentes de partidos representados en el Parlamento y aspirantes a la elección presidencial de 2027. Funcionarios de inteligencia y seguridad franceses expusieron durante el encuentro la situación relacionada con la guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente.

El mandatario sostuvo que en las últimas semanas se han intensificado las amenazas que Francia atribuye a Rusia y reiteró el respaldo de su gobierno a Ucrania.

Macron ordena proteger infraestructura crítica ante ataques híbridos

El presidente francés señaló que su gobierno prepara un plan de protección de infraestructura crítica y sitios sensibles, con atención particular a posibles ataques con drones y acciones cibernéticas.

Macron mencionó, entre los casos que sustentan la preocupación europea, un intento de ataque registrado en el aeropuerto de Leipzig que autoridades alemanas atribuyeron a la inteligencia militar rusa, además de incursiones de drones y otros incidentes registrados en distintos países europeos.

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El mandatario afirmó que Francia mantendrá canales de comunicación con Moscú y sostuvo que el objetivo no es entrar en una confrontación directa con Rusia, sino reforzar las capacidades preventivas frente a riesgos de seguridad.

Macron convocará al G7 por crisis energética

Otro de los temas abordados fue el aumento de los precios de los combustibles y de otros productos energéticos.

Macron atribuyó parte de estas presiones a la situación internacional, entre ellas las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, los ataques sobre rutas alternativas en el mar Rojo y los daños a infraestructura energética derivados de conflictos armados.

Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que se joue en Ukraine notre sécurité d'aujourd'hui et de demain. pic.twitter.com/ULxdDUTDc5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 18, 2026

Ante este escenario, anunció que el G7 se reunirá en las próximas semanas para mejorar la coordinación entre sus integrantes sobre los niveles de reservas energéticas y el abastecimiento de hidrocarburos y gas natural licuado.

El Gobierno francés también trabaja en medidas para asegurar capacidades de importación y producción, reforzar las cadenas logísticas y reducir el impacto del aumento de los precios de la energía sobre hogares y sectores productivos.

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