¿Qué es la hepatitis, cuáles son los síntomas y de qué tipo se detectó en escuela de Tizimín, Yucatán?

La detección de 12 casos de hepatitis entre estudiantes de Chan Cenote, comisaría de Tizimín, Yucatán, llevó a las autoridades a suspender las clases presenciales en los planteles de la comunidad como medida preventiva.

De acuerdo con reportes locales, tres casos corresponden al telebachillerato y alrededor de nueve a la escuela primaria.

Las actividades escolares permanecen suspendidas desde el 15 de septiembre y, según la información disponible, la medida se mantendrá hasta el 28 de septiembre, mientras se realizan acciones de prevención y se revisan, entre otros aspectos, las condiciones de cloración del agua en las escuelas.

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¿Qué tipo de hepatitis se detectó en Chan Cenote, Tizimín?

La información difundida sobre la situación en Chan Cenote señala que se trata de hepatitis A, con casos detectados entre estudiantes de distintos niveles educativos.

Los reportes disponibles contabilizan tres casos confirmados en el telebachillerato y aproximadamente nueve en la primaria, para un total de 12 casos.

¿Qué es la hepatitis A?

La hepatitis A es una infección del hígado provocada por el virus de la hepatitis A (VHA). A diferencia de las hepatitis B y C, generalmente se trata de una enfermedad de corta duración y no suele convertirse en una infección crónica. La mayoría de las personas se recupera completamente.

El virus puede transmitirse principalmente cuando una persona consume agua o alimentos contaminados o mediante el contacto cercano con una persona infectada. Por ello, las condiciones de higiene, el lavado de manos y el acceso a agua segura son medidas importantes para prevenir su propagación.

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En el caso de Chan Cenote, la revisión de los sistemas de agua de los planteles forma parte de las acciones reportadas ante los casos detectados; también se informó sobre la suspensión temporal de la venta ambulante de alimentos en la comunidad.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?

No todas las personas infectadas presentan síntomas, especialmente los niños pequeños. Cuando aparecen, pueden manifestarse entre dos y siete semanas después de la exposición al virus. Entre los principales síntomas se encuentran:

Cansancio o debilidad.

Fiebre.

Pérdida del apetito.

Náuseas y vómito.

Dolor o malestar abdominal.

Diarrea.

Dolor en las articulaciones.

Orina oscura.

Heces de color claro.

Coloración amarillenta de la piel o los ojos, conocida como ictericia.

En los niños pequeños la infección puede pasar desapercibida porque con frecuencia no presentan síntomas evidentes. En cambio, los niños mayores y los adultos tienen mayor probabilidad de desarrollar manifestaciones clínicas.