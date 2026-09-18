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Detonaciones y posible herido en Champotón; hay fuerte operativo

Varias detonaciones de arma de fuego provocaron una fuerte movilización policiaca y militar en la colonia El Tajonal de Champotón, donde se reportó un posible lesionado.

Por Redacción Por Esto!

18 de sept de 2026

1 min

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Acordonan zona tras reporte de detonaciones
Acordonan zona tras reporte de detonaciones

Se registra fuerte movilización en la colonia “El Tajonal” tras el reporte de varias detonaciones con arma de fuego y probable lesionado en Champotón. El hecho se registró la tarde de este viernes, en la calle 33, entre 18 y 16 de la colonia antes referida.

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Se habla de una persona lesionada, la cual viajaba a bordo de una motocicleta, cuyos generales se desconocen. La zona del percance se encuentra acordonada con la presencia de elementos de la Fiscalía General (Fgecam) del Estado de Campeche, así como de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Municipal de Champotón.

En el sitio localizaron una motocicleta abandonada, Italika, FT150, color gris, con placas 17B6B6 del Estado de Campeche.

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