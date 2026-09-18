Detonaciones y posible herido en Champotón; hay fuerte operativo

Se registra fuerte movilización en la colonia “El Tajonal” tras el reporte de varias detonaciones con arma de fuego y probable lesionado en Champotón. El hecho se registró la tarde de este viernes, en la calle 33, entre 18 y 16 de la colonia antes referida.

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Se habla de una persona lesionada, la cual viajaba a bordo de una motocicleta, cuyos generales se desconocen. La zona del percance se encuentra acordonada con la presencia de elementos de la Fiscalía General (Fgecam) del Estado de Campeche, así como de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Municipal de Champotón.

En el sitio localizaron una motocicleta abandonada, Italika, FT150, color gris, con placas 17B6B6 del Estado de Campeche.