Detienen a tres por el presunto robo y agresión contra un conductor de plataforma en Tulum

Nuevos detalles sobre el robo y agresión contra un conductor de plataforma registrado el pasado 12 de septiembre en Tulum fueron dados a conocer este lunes por el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, durante la conferencia de la Mesa de Paz, donde confirmó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el caso.

El funcionario informó que los detenidos son Yonyzeth Anaí “N”, Alexis Rafael “N” y José David “N”, quienes son señalados por su probable participación en el delito de robo agravado. Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de la Policía Municipal de Tulum.

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De acuerdo con los nuevos datos expuestos por la Fiscalía, el caso se originó cuando el conductor acudió a prestar un servicio solicitado mediante una plataforma digital, cerca de un establecimiento ubicado sobre la avenida Kukulkán, en dirección a la zona costera. Durante el servicio surgió una discusión relacionada con el cobro del traslado, debido a que el chofer pretendía aplicar una tarifa mayor bajo el argumento de que viajaban tres pasajeros, aunque tenían el mismo destino.

La controversia por el cobro derivó posteriormente en una agresión contra el conductor, quien, después de solicitar a los pasajeros que descendieran de la unidad, habría sido golpeado. Posteriormente, de acuerdo con la información presentada por la autoridad ministerial, los involucrados presuntamente se apoderaron del teléfono celular de la víctima, situación que derivó en la investigación por robo agravado.

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Aunque el origen del conflicto estuvo relacionado con el desacuerdo por la tarifa del servicio, la Fiscalía precisó que esta circunstancia no justifica la agresión física ni el robo denunciado. Con las investigaciones realizadas y los datos recabados, las autoridades obtuvieron las órdenes judiciales correspondientes y posteriormente realizaron la detención de los tres señalados.

Los imputados fueron puestos a disposición de un Juez de Control, quien deberá determinar su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal. La información fue presentada por el fiscal Raciel López como parte del balance de las acciones realizadas durante la última semana en materia de seguridad y procuración de justicia en Quintana Roo.