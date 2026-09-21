Ferry de Ultramar choca contra embarcación de Xcaret Xailing en muelle de Cancún: VIDEO

El ferry Ultramar 1 colisionó la mañana de este lunes contra la embarcación Xelha, de Xcaret Xailing, mientras realizaba maniobras para salir del Muelle Fiscal de Cozumel, donde la segunda embarcación permanecía atracada para abastecerse de combustible. No se reportaron personas lesionadas y las circunstancias del impacto deberán ser determinadas mediante las investigaciones de las autoridades marítimas y portuarias, es el segundo accidente de colisión menos de un mes.

De acuerdo con los primeros reportes, el Ultramar 1 se encontraba en la posición número 6 y realizaba la maniobra de salida, mientras que el Xelha permanecía en la posición número 5. Durante el movimiento se produjo el contacto entre ambas embarcaciones.

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El impacto ocurrió en la parte posterior del Xelha, del lado de babor. Hasta el momento no se ha establecido el alcance de los daños materiales ocasionados a la embarcación de Xcaret Xailing ni se ha determinado si alguna de las dos embarcaciones presenta afectaciones que requieran reparaciones.

Después de la colisión, el Ultramar 1 continuó su recorrido hacia Playa del Carmen, correspondiente a una de las primeras salidas programadas para este lunes. El servicio continuó después del incidente, de acuerdo con los reportes disponibles.

Las condiciones meteorológicas no representaban, de acuerdo con la información disponible al momento del hecho, una situación adversa para la navegación. El mar se encontraba en calma tanto en Cozumel como en Playa del Carmen.

Personal de las autoridades marítimas y portuarias deberá realizar las inspecciones correspondientes para establecer la secuencia de las maniobras, las condiciones en las que ocurrió el contacto y, en su caso, determinar las responsabilidades que correspondan.

El hecho ocurre menos de un mes después de otro incidente reportado entre embarcaciones de Ultramar y Xcaret Xailing en las inmediaciones del Muelle Fiscal de Cozumel.

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El caso anterior se registró el 30 de agosto, por lo que el nuevo episodio constituye un segundo incidente entre embarcaciones de ambas empresas en un periodo corto.

El antecedente coloca nuevamente bajo revisión las maniobras que realizan las embarcaciones que operan diariamente en la ruta marítima entre Cozumel y Playa del Carmen, aunque las causas de cada incidente deberán establecerse de manera independiente.

Hasta el momento, no se ha informado el monto de los daños materiales. Ambos aspectos, junto con las circunstancias que provocaron el contacto, deberán quedar establecidos una vez concluidas las revisiones correspondientes.