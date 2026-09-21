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Drenaje abierto y cuatro registros expuestos ponen en riesgo a conductores en Champotón

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, en Champotón, alertan por un tramo de drenaje pluvial abierto y cuatro registros expuestos cerca de Las Brisas. Piden señalamientos preventivos.

Por Jorge May

21 de sept de 2026

1 min

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Drenaje abierto en la colonia Lázaro Cárdenas de Champotón pone en peligro a conductores
Drenaje abierto en la colonia Lázaro Cárdenas de Champotón pone en peligro a conductores / Jorge May

Como un acto de desidia por parte de las autoridades, así han tildado algunos ciudadanos el hecho de que un tramo del drenaje pluvial de “Las Brisas” permanezca abierto, situación que podría provocar algún accidente.

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Dicho problema se origina sobre una calle sin número de gran extensión, ubicada a espaldas del deportivo “Las Brisas”, entre la calle 37 y 43 en la colonia “Lázaro Cárdenas”, al sur de la cabecera.

En el sitio se aprecia un montículo de materiales que, aunado a la poca visibilidad, dificulta advertir sobre la zanja expuesta por donde atraviesa el drenaje pluvial antes mencionado, lo que representa un riesgo latente.

Vecinos de Champotón denuncian zanja y registros abiertos a espaldas del deportivo Las Brisas
Vecinos de Champotón denuncian zanja y registros abiertos a espaldas del deportivo Las Brisas / Jorge May

Algunos vecinos, como Christopher Olvera, consideraron que la situación actual ha sido desidia de las autoridades que no han mandado a sellar este espacio. A ello, hizo un llamado a colocar, al menos, señalamientos preventivos que adviertan a los conductores sobre el riesgo, especialmente ante algún “despistado” al volante.

Sobre esta misma arteria, la cual conduce hacia la avenida 500, igual se localizan al menos cuatro registros expuestos en las esquinas, causantes de varios accidentes.

JGH

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