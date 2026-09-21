La Granja VIP: Kunno rompe el silencio y pide salir de la competencia por miedo a los comentarios

Las cosas han estado muy tensas en las últimas horas dentro de ‘La Granja VIP’, donde los enfrentamientos y las posibles reacciones de los fans, han comenzado a generar reacciones entre los granjeros, entre ellos Kunno.

El influencer ha sido muy polémico en estos días, por lo que rompió en llanto ante la posibilidad de ser atacado afuera o por las reacciones de los fans a su salida del reality.

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Por ese motivo, se mostró dispuesto a dejar la competencia para poder centrarse en solucionar cualquier cosa negativa que pudiera estar sucediendo afuera.

Kunno rompe en llanto dentro de ‘La Granja VIP’

La presión de los conflictos y el peso de tener que ser uno de los peones de la semana, han pasado la factura a Kunno, pues ha pensado muchas cosas, luego de que los fans fueron los que votaron para mandarlo al granero, lo que habría ocasionado que el influencer pida su salida de ‘La Granja VIP’.

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“Ahorita puedo salir y mínimo dar explicación o salvar, no sé qué está pasando. No me estoy divirtiendo, estoy dando sonrisas y todo. Si voy a estar semana tras semana que de la ver…, cuando me meto una idea… La gente me odia, puedo salirme y recuperar lo que me perdí. Hablaré con la psicóloga, con mi mánager, pero no, yo me voy. Estoy a tiempo de salir y recuperar lo que cagu…”

Sin embargo, el influencer ha tenido el apoyo de Manelyk González y todos sus aliados, por lo que la competencia va a seguir estando muy intensa.

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