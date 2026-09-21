Presidenta Sheinbaum reporta más de 500 mil asistentes a asambleas de rendición de cuentas en 26 estados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes 21 de septiembre que más de 500 mil personas han asistido a las asambleas de rendición de cuentas que ha encabezado en distintas entidades del país con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria señaló que hasta ahora ha recorrido 26 estados como parte de la gira denominada “Honestidad y resultados”.

Sheinbaum detalló que tan solo durante la última semana participaron más de 160 mil personas en los actos realizados en Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.

“Seguiremos recorriendo México y rindiendo cuentas al pueblo”, escribió la Presidenta.

La gira comenzó después de la presentación formal del Segundo Informe de Gobierno, realizada el pasado 1 de septiembre en Palacio Nacional. Desde entonces, Sheinbaum ha llevado el balance de su administración a distintas entidades para presentar programas, obras y proyectos específicos.

Sheinbaum suma 26 estados recorridos

El nuevo balance representa un aumento frente a lo reportado el 13 de septiembre, cuando la Presidencia informó que cerca de 330 mil personas habían acudido a las asambleas celebradas hasta entonces en 18 entidades.

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Con las visitas realizadas durante la última semana, el número de estados recorridos llegó a 26.

Entre las entidades incluidas en esta etapa estuvieron Guanajuato y Querétaro, donde Sheinbaum presentó avances en programas sociales, infraestructura, vivienda y transporte, además de Chihuahua y Sinaloa, donde también abordó temas de seguridad y coordinación con autoridades locales.

Gira por Segundo Informe continuará en los próximos días

La Presidenta ha señalado que su objetivo es presentar personalmente los resultados de su gobierno en las 32 entidades federativas, en lugar de limitar la rendición de cuentas a un solo acto en la Ciudad de México.

Más de 500 mil personas han asistido a las asambleas de rendición de cuentas. Llevamos 26 estados en total.



Esta semana nos acompañaron más de 160 mil personas. Visitamos Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y… pic.twitter.com/9sENVA7m30 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 21, 2026

Los eventos forman parte de una estrategia de comunicación territorial mediante la cual el Gobierno federal expone avances estatales en áreas como salud, educación, programas sociales, seguridad e infraestructura.

Sheinbaum adelantó que continuará con los recorridos hasta completar las entidades pendientes y cerrar la etapa de informes estatales correspondiente a su segundo año de administración.

IO