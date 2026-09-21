Invierten más de 50 millones de pesos en obras y tecnología para el Tecnológico de Mérida

Con una inversión conjunta superior a 50 millones de pesos, los Gobiernos de Yucatán y de México impulsan obras de infraestructura y adquisición de tecnología para mejorar las condiciones de formación de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM).

Los recursos se destinan a la construcción de un nuevo espacio en la plaza central, la remodelación de talleres y laboratorios, así como a la incorporación de equipamiento para nuevas tecnologías, como parte de las acciones realizadas con motivo del 65 aniversario de la institución.

Durante el acto conmemorativo, el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para fortalecer los espacios y las herramientas disponibles para quienes cursan sus estudios en el Tecnológico de Mérida.

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El mandatario estatal detalló que el Gobierno de Yucatán destina casi 15 millones de pesos para la construcción del domo de la plaza central. A este monto se suman casi 30 millones de pesos, aportados en coordinación con el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la remodelación de talleres y laboratorios.

Además, se destinan seis millones de pesos para la adquisición de equipamiento en nuevas tecnologías, con lo que se busca ampliar las herramientas disponibles para la formación de los estudiantes.

Díaz Mena, quien estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, reiteró que su administración contempla asignar recursos cada año para continuar con el mejoramiento de las instalaciones del Tecnológico de Mérida.

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Durante su intervención, el Gobernador destacó también su vínculo con la institución, al recordar que es el primer gobernador de Yucatán egresado del Tecnológico de Mérida. Señaló que regresar al plantel representa un motivo de orgullo y destacó el papel que ha tenido en la formación de profesionistas del estado y del sureste del país.

El mandatario sostuvo que la inversión en infraestructura y tecnología busca fortalecer la educación tecnológica en Yucatán y contribuir a que los estudiantes cuenten con mejores condiciones para su preparación profesional.