Protesta de enfermeros sacude al Hospital O’Horán de Mérida; IMSS Bienestar descarta afectaciones en la atención

El Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida se encuentra en el centro de un conflicto laboral luego de que personal de enfermería de realizara una protesta este lunes 21 de septiembre para exigir el pago de sus salarios y mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 50 enfermeros iniciaron un paro de labores al señalar que mantienen pagos pendientes por sus servicios y cuestionar las condiciones laborales dentro del nuevo nosocomio.

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Ante los señalamientos difundidos por personal de enfermería, el IMSS Bienestar emitió este lunes una tarjeta informativa en la que aseguró que los servicios médicos y hospitalarios se mantienen con normalidad y que la protesta no ha generado afectaciones para la población usuaria.

La dependencia federal explicó que el personal al que hacen referencia los señalamientos se encuentra actualmente adscrito a la nómina estatal, por lo que sus percepciones laborales continúan siendo cubiertas mediante ese esquema.

Asimismo, indicó que, en coordinación con las autoridades estatales, se lleva a cabo un proceso de revisión y validación para avanzar en la transferencia e incorporación de estos trabajadores al sistema IMSS Bienestar.

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La institución federal reiteró su compromiso con las trabajadoras y trabajadores de la salud y señaló que continuará coordinándose con las autoridades estatales para avanzar en los procesos administrativos relacionados con el personal, al tiempo que se mantiene la prestación de los servicios médicos a la población yucateca.