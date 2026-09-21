Adiós al celular en escuelas de Yucatán: esta es la fecha en que entrará en vigor la restricción

El uso de celulares y tabletas en las escuelas de Yucatán tendrá nuevas restricciones para estudiantes de educación básica, como parte de un acuerdo nacional que busca limitar el uso de estos dispositivos dentro de los planteles y establecer reglas diferenciadas según el nivel educativo.

La disposición contempla cambios específicos para primarias y secundarias, mientras que en bachillerato y educación superior se aplicarán medidas distintas relacionadas con el uso responsable y seguro de la tecnología.

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¿Desde cuándo se restringirán los celulares en las escuelas de Yucatán?

La nueva disposición comenzará a aplicarse el 3 de noviembre de 2026, por lo que estudiantes, madres, padres de familia y personal docente tendrán que considerar las nuevas reglas para el ciclo escolar.

📱🇲🇽 ¡Un acuerdo histórico por el bienestar de nuestras comunidades escolares! Las 32 autoridades educativas del país acordaron por unanimidad, en el CONAEDU, regular el uso de celulares y tabletas en las escuelas para favorecer un uso responsable, seguro y con fines pedagógicos.… pic.twitter.com/qb4kHWUuAb — SEP México (@SEP_mx) September 21, 2026

La medida fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla que los celulares y tabletas no podrán utilizarse como herramienta educativa ni durante el recreo en las escuelas primarias y secundarias.

El acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de su publicación habrá un periodo de 30 días antes de que entre en vigor, durante el cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará actividades informativas en los planteles.

¿Se prohibirán los celulares en todas las escuelas?

La medida tendrá diferentes alcances según el nivel educativo. En primaria y secundaria, se restringirá el uso de celulares y tabletas, incluso durante el recreo y cuando estos dispositivos sean utilizados como herramientas educativas.

En educación media superior, cada institución deberá establecer sus propias limitaciones para garantizar un uso responsable y seguro. En este nivel se contempla que los dispositivos puedan utilizarse con fines pedagógicos.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del #CONAEDU logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas.



A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia "El… pic.twitter.com/lXdh2DvMVk — Mario Delgado (@mario_delgado) September 18, 2026

Para educación superior, no se establece una prohibición general. Las instituciones deberán fomentar el uso responsable y seguro de celulares y tabletas, con énfasis en la formación de una ciudadanía digital basada en la ética y el pensamiento crítico.

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¿Qué pasará en las escuelas de Yucatán?

La aplicación de las nuevas reglas implicará que las comunidades escolares conozcan con anticipación las disposiciones que deberán seguir.

El titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que durante los 30 días posteriores a la publicación del acuerdo se realizarán asambleas con maestras, maestros, madres y padres de familia para explicar las restricciones y comunicar los alcances de la medida.

De esta manera, las escuelas primarias y secundarias de Yucatán deberán prepararse para las nuevas disposiciones sobre el uso de celulares y tabletas dentro de los planteles educativos.