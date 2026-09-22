Esposa del cantante Julián Oro Duro fue asesinada en su casa, el músico se encuentra delicado

De nueva cuenta, la industria musical se viste de luto, luego de darse a conocer que el cantante de merengue dominicano Julián Oro Duro, de 58 años, está pasando por momentos muy críticos, tras sufrir un ataque en su casa en Santo Domingo Este, República Dominicana.

Luego del ataque que sufrió en su casa, se confirmó que su esposa perdió la vida, mientras que el cantante se encuentra delicado de salud. Se sabe que los hechos ocurrieron el día de ayer, lunes 21 de septiembre, por lo que las autoridades ya están investigando los hechos.

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¿Cómo fue el ataque en la casa de Julián Oro Duro?

La información que ha sido revelada hasta el momento, confirma que Zeneida Socorro Castillo, de 60 años fue atacada en su casa por dos hombres que habían llegado la tarde del domingo 20 de septiembre, cuando el cantante no estaba por cumplir con compromisos de su agenda laboral.

Los agresores habrían golpeado a la esposa, según el periodista Roberto Sánchez, los hombres estuvieron en la casa del cantante hasta su regreso, esto lo dijo para ‘El Sol de la Mañana’.

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También se ha informado que la esposa perdió la vida a causa de un trauma craneofacial y una herida penetrante en el lado izquierdo del cuello. Por su parte, el cantante fue trasladado al Hospital General de la Plaza de la Salud, donde se reporta con lesiones importantes.

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