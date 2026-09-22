Sheinbaum recibe a Mariana Mazzucato en Palacio Nacional y aborda el futuro del Plan México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre una reunión con la economista Mariana Mazzucato en Palacio Nacional, donde ambas conversaron sobre el reciente informe “Transformación del Estado para el Plan México”.

A través de una publicación en su cuenta de X, la mandataria señaló que el encuentro permitió abordar el contenido del documento elaborado por Mazzucato en colaboración con Lara Merling, investigadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de University College London (UCL).

El informe analiza las capacidades institucionales necesarias para llevar adelante los objetivos del Plan México y plantea que el país cuenta con instrumentos de planeación, una agenda de inversión y mecanismos de financiamiento, aunque requiere una mayor coordinación para articularlos.

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¿Qué propone el informe sobre el Plan México?

El documento plantea fortalecer la capacidad del Estado para coordinar instituciones, recursos financieros y políticas públicas alrededor de objetivos específicos de desarrollo.

Entre las áreas identificadas se encuentran la seguridad hídrica, la energía limpia, la salud y la soberanía alimentaria.

Las autoras también plantean una mayor coordinación de la banca de desarrollo y el uso estratégico de las compras públicas para impulsar la actividad productiva.

En Palacio Nacional, recibimos a la economista Mariana Mazzucato; conversamos sobre el reciente informe "Transformación del Estado para el Plan México", elaborado junto con Lara Merling. pic.twitter.com/yF0XiNA5Fr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 22, 2026

Asimismo, el estudio señala la importancia de fortalecer la inversión pública y mejorar las relaciones entre los sectores público y privado para avanzar hacia los objetivos establecidos por el Plan México.

La reunión entre Sheinbaum y Mazzucato ocurre después de la presentación del informe, que coloca la capacidad institucional y la coordinación gubernamental como elementos centrales para la ejecución de la estrategia nacional de desarrollo.

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