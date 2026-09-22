Abren registro para las bodas masivas en la Feria Xmatkuil 2026: así puedes formalizar tu unión sin pagar

Las parejas de Yucatán que buscan formalizar su unión mediante el matrimonio civil podrán hacerlo sin costo con el programa “Bodas del Renacimiento Maya”, cuya convocatoria estará abierta del 22 de septiembre al 21 de noviembre de 2026.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Consejería Jurídica y el Registro Civil, permitirá a las parejas obtener certeza jurídica y patrimonial sobre su unión, además de contar con el documento que acredita legalmente el matrimonio.

¿Cuándo y dónde se pueden registrar las parejas en Yucatán?

Las personas interesadas deberán acudir a cualquiera de las oficialías del Registro Civil del Estado de Yucatán para realizar su inscripción dentro del periodo establecido en la convocatoria.

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El registro estará disponible del martes 22 de septiembre al sábado 21 de noviembre, en un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

Para recibir orientación sobre el programa, las parejas también pueden comunicarse al 999 930 3150, en las extensiones 44501, 44517 y 44536.

¿Cuándo será la ceremonia de las Bodas del Renacimiento Maya?

La ceremonia colectiva se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, en el recinto ferial de Xmatkuil, como parte de las actividades de la Feria Yucatán.

Las parejas que cumplan con el proceso de inscripción podrán participar en esta ceremonia colectiva y formalizar gratuitamente su matrimonio civil.

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¿Qué beneficio obtienen las parejas al casarse gratis?

El programa contempla gratuitamente el registro del matrimonio y el documento que acredita el acto civil. De esta manera, las parejas podrán comprobar legalmente su vínculo y contar con respaldo jurídico respecto a los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio.

Además de representar una decisión personal y familiar, la formalización mediante el matrimonio civil puede brindar certeza jurídica y patrimonial para quienes comparten un proyecto de vida.

La convocatoria busca acercar los servicios del Registro Civil a las parejas y facilitar el acceso a la formalización de su unión, especialmente para quienes desean contar con reconocimiento legal de su relación.