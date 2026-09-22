Convocan a la Caminata Sobre el Mar en Progreso: fechas, registro y requisitos

Progreso se prepara para una tarde especial con motivo de los 85 años del Muelle de Arcos, pues el próximo sábado 26 de septiembre se abrirá al público una caminata sobre esta emblemática estructura, en un recorrido que permitirá apreciar el mar y el atardecer desde uno de los sitios más representativos de la costa de Yucatán.

La actividad será gratuita y estará abierta al público, aunque será necesario registrarse previamente debido a que existe un cupo limitado. La convocatoria está a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Progreso.

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¿A qué hora será la caminata por el Muelle de Arcos?

La caminata está programada para el sábado 26 de septiembre de 2026, como parte de las actividades conmemorativas por el 85 aniversario del Muelle de Arcos de Progreso.

Muelle de Arcos de Progreso abrirá sus puertas para una caminata al atardecer / Especial

Los participantes deberán presentarse entre las 16:00 y 17:00 horas, periodo establecido para el acceso.

El recorrido comenzará a las 17:00 horas y concluirá a las 19:30 horas, por lo que la actividad se desarrollará durante la tarde y permitirá disfrutar del cambio de luz sobre el mar.

Para recorrer el muelle se recomienda utilizar ropa fresca y calzado cómodo, además de llevar protección solar y suficiente agua para mantenerse hidratado.

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Estas son las restricciones para ingresar al Muelle de Arcos

Quienes participen podrán llevar celulares y cámaras fotográficas para tomar fotografías durante la caminata.

No obstante, habrá objetos que estarán restringidos durante el recorrido. No se permitirá el uso o ingreso de drones, patines, tablas de skateboard, patinetas ni bicicletas.

Progreso tendrá una caminata sobre el Muelle de Arcos para celebrar sus 85 años / Especial

Estas disposiciones deberán tomarse en cuenta antes de acudir, especialmente por tratarse de una actividad con un número considerable de asistentes.

¿Cómo registrarse para la caminata en Progreso?

Para participar será necesario realizar un registro previo en la plataforma de Puertos Yucatán. Aunque el evento no tendrá costo, el acceso estará condicionado a la disponibilidad de lugares.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de septiembre, con un límite de 630 registros por día y un cupo total de 6 mil 300 personas.

Al completar el registro, cada participante deberá conservar su pase de acceso con código QR, ya que tendrá que presentarlo al momento de ingresar al Muelle de Arcos.

Con esta actividad, el aniversario 85 del Muelle de Arcos ofrecerá una oportunidad poco habitual para caminar sobre esta estructura histórica de Progreso durante el atardecer, por lo que quienes deseen acudir deberán completar su registro dentro del periodo establecido y considerar las restricciones de acceso.