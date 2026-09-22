Clima en Yucatán 23 de septiembre: Habrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes este miércoles

La probabilidad de lluvias fuertes regresará a Yucatán este miércoles 23 de septiembre, las cuales estarán acompañadas de temperaturas calurosas.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este miércoles habrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán debido a una vaguada, desprendida de una circulación ciclónica en niveles bajos de la tropósfera (extendida desde Centroamérica), en combinación con el calentamiento diurno de la superficie.

Dominará el ambiente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, cambiando a norte por la tarde, de 10 a 20 km/h con posibles rachas mayores a 35 km/h.

El #Huracán #Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson se desplazará al sur de las costas de #Guerrero y #Michoacán.



Su extensa circulación, mantendrá la probabilidad de #Luvias muy fuertes en zonas de #Jalisco e intensas en zonas de #Colima, #Michoacán, #Guerrero y… pic.twitter.com/MM52DRCHTY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

Este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 26 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Esto se prevé para los próximos días ⛈️

Consulta el #PronósticoDelTiempo a 4 días para Campeche, #Campeche; Mérida, #Yucatán; Cancún, #QuintanaRoo y Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas.

En los siguientes gráficos ⬇️ pic.twitter.com/mVfH1KgpyW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 33° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 36° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.