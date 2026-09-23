Tragedia en Playa del Carmen: Abuelito muere tras lesionarse con un hacha mientras cortaba leña

Un hombre de la tercera edad perdió la vida de forma trágica este miércoles en una zona solitaria ubicada en un paraje de Playa del Carmen, al cortarse con un hacha cuando cortaba leña.

De acuerdo a los reportes preliminares, los hechos ocurrieron sobre la prolongación de la avenida Lilis al final de San Judas Tadeo, en el polígono de terrenos Ejidales, donde un hombre de la tercera edad perdió la vida mientras realizaba labores para cortar leña.

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Según datos datos preliminares de las autoridades municipal, el hombre adulto mayor se encontraba trabajando con un hacha cuando, aparentemente, se lesionó accidentalmente en uno de los pies.

Sin embargo, la herida le habría provocado un intenso dolor lo que presuntamente le causó un problema cardíaco que terminó por quitarle la vida en cuestión de minutos.

El hombre se encontraba en un área apartada y con poca presencia de personas, donde nadie pudo brindarle auxilio de manera oportuna.

De forma cruel perdió la vida sin el apoyo de nadie al ser zona de vegetación, donde nadie vio ni escuchó nada, más que el viento que soplaba los árboles y el canto de algunos pájaros.

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Con la herida en los pies provocó el sangrado al grado hasta perder la vida de forma trágica, según datos extraoficiales, más tarde el número de emergencias el 911 recibió el reporte de un hombre sin vida entre la maleza.

Luego del reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de servicios de emergencia acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento del leñador, las autoridades municipales realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso.