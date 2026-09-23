Ozuna llegará a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026: conoce fecha, sede y precio de los boletos

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tendrá entre sus principales presentaciones un concierto de talla internacional, pues Ozuna llegará a Mérida durante el mes de noviembre para ofrecer un espectáculo de música urbana.

El cantante puertorriqueño, conocido por temas como Baila, se presentará el 28 de noviembre de 2026 en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil, como parte de la cartelera de artistas que se presentarán durante la edición de este año.

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Tras los rumores que circularon previamente, la presentación de Ozuna en Xmatkuil 2026 ya fue confirmada, por lo que sus seguidores podrán disfrutar de una noche de reguetón, ritmo y música urbana en Mérida.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ozuna en Xmatkuil 2026?

El concierto de Ozuna en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre, en el Centro de Espectáculos Montejo, ubicado dentro de las instalaciones de la feria.

Los boletos ya se encuentran disponibles en preventa a través de TusBoletos.mx, con diferentes zonas y precios para el espectáculo.

¿Cuánto cuestan los boletos para Ozuna en Mérida?

Los precios oficiales de los boletos para el concierto de Ozuna en Xmatkuil 2026 son los siguientes:

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Diamante (Mesas): $2,090 pesos.

$2,090 pesos. VIP: $1,650 pesos.

$1,650 pesos. Grada A: $1,100 pesos.

$1,100 pesos. Grada B: $1,100 pesos.

$1,100 pesos. Oro (General): $770 pesos.

La disponibilidad de cada zona puede variar conforme avance la venta, por lo que se recomienda consultar directamente la plataforma de boletaje antes de realizar la compra.

¿Qué otros artistas estarán en Xmatkuil 2026?

El concierto de Ozuna forma parte de la cartelera del Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, donde también se han anunciado otros artistas. Entre las presentaciones confirmadas se encuentran:

Carín León: 13 de noviembre.

13 de noviembre. Marco Antonio Solís: 14 de noviembre.

14 de noviembre. Christian Nodal: 21 de noviembre.

21 de noviembre. Ozuna: 28 de noviembre.

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizará del 6 al 29 de noviembre, con conciertos y diversas actividades durante la temporada de feria.