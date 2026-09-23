Vigilan dos zonas de baja presión en el Atlántico: ¿Hay alerta de Ciclón para la Península de Yucatán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia permanente sobre el océano Atlántico, donde actualmente se identifican dos zonas de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico; sin embargo, por ahora no existe una alerta de ciclón para la Península de Yucatán.

De acuerdo con el reporte meteorológico, una de las zonas se localiza al sureste de las Islas Cabo Verde, aproximadamente a 7 mil 610 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo. Este sistema tiene 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 40 por ciento en siete días.

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La segunda zona de baja presión se formó al norte del Atlántico Central, a unos 5 mil 10 kilómetros al este-noreste de Quintana Roo. El SMN le asigna 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como en siete días.

¿Hay alerta de ciclón para Yucatán, Campeche y Quintana Roo?

Pese a la presencia de estos sistemas en el Atlántico, no se prevén ciclones tropicales en el mar Caribe ni en el golfo de México durante los próximos siete días, informó Roberto López González, director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua.

En vigilancia, 2 zonas de #BajaPresión con potencial ciclónico sobre el océano #Atlántico. Se localizan muy distantes del territorio nacional pic.twitter.com/y9IXySqvOZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

Esto significa que, hasta el momento, no hay una alerta por ciclón tropical para Yucatán, Campeche o Quintana Roo relacionada con las dos zonas de baja presión bajo vigilancia.

No obstante, las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo la formación de tormentas y lluvias en la Península de Yucatán hasta el 27 de septiembre, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de la evolución de los sistemas meteorológicos.

Temporada de huracanes presenta comportamiento poco común

López González señaló que la actual temporada de ciclones tropicales presenta un comportamiento poco común, debido a que hasta el 21 de septiembre no se habían observado huracanes. Indicó que la última ocasión en que ocurrió una situación similar fue en 1941.

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Para los próximos meses, explicó que la presencia de El Niño puede influir en el comportamiento de los vientos sobre el Atlántico tropical. Este fenómeno suele incrementar las variaciones en la velocidad de los vientos, condición que puede limitar la formación de ciclones tropicales en esa cuenca.

Los pronósticos estacionales también apuntan a una disminución de las precipitaciones en el Atlántico tropical durante septiembre, octubre y noviembre.

El Niño podría reducir riesgo de ciclones para la Península de Yucatán

Para el periodo de octubre a diciembre, los pronósticos señalados por Conagua contemplan un 98 por ciento de probabilidad de presencia de El Niño con intensidad muy fuerte.

De acuerdo con estas proyecciones, esta condición atmosférica podría reducir la probabilidad de formación de ciclones tropicales que pudieran afectar directamente a la Península de Yucatán.

Por ahora, la recomendación es mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y Conagua, ya que las zonas de baja presión continuarán bajo vigilancia y sus probabilidades de desarrollo pueden cambiar conforme avance su desplazamiento sobre el Atlántico.