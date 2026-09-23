Detienen a alcalde de Juchitán y a “La Parca” por extorsión y delitos contra la seguridad del Estado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles 23 de septiembre la detención de Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales.

De acuerdo con el funcionario, ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

La captura del alcalde también fue reportada por medios locales durante la mañana. Información publicada previamente identificó al edil como Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Miguel Quetu”, y señaló que el operativo se realizó con participación de fuerzas estatales y federales.

¿De qué acusan al presidente municipal de Juchitán?

García Harfuch señaló que las investigaciones relacionan a los detenidos con una estructura criminal que presuntamente realizaba cobro de piso y extorsiones a comerciantes y empresarios en la región.

Las autoridades también investigan su posible participación en actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios, además de esquemas de protección que habrían permitido operar a grupos delictivos en Juchitán y otras zonas del Istmo de Tehuantepec.

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Las acusaciones deberán ser acreditadas ante la autoridad judicial correspondiente y los detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

La detención ocurre en un contexto de operativos contra extorsión y violencia en Juchitán. Un día antes, la Fiscalía de Oaxaca había informado que más de 200 personas fueron detenidas en el municipio durante 2026 y reconoció a la extorsión como uno de los principales problemas de seguridad de la zona.

UIF bloquea cuentas vinculadas con la investigación

Además de las detenciones, García Harfuch informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas pertenecientes a personas relacionadas con la investigación.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad estatal.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

Harfuch señaló que las operaciones continuarán para identificar y detener a otros posibles integrantes de la estructura investigada.

La captura también se produce días después de que la Fiscalía de Oaxaca confirmara una investigación por extorsión tras el ataque armado contra la vivienda del diseñador y poeta juchiteco Elvis Guerra, aunque hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente una relación directa entre ese caso y las detenciones anunciadas este miércoles.

IO