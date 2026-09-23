Michelle Salas revela la forma en que se enteró de la muerte de Silvia Pinal

Faltan poco más de dos meses para que se cumplan dos años del fallecimiento de Silvia Pinal, quien fue una leyenda del cine mexicano, la televisión y el teatro, su muerte fue un fuerte golpe para la industria y para su familia.

Una de las personas que más sintió el fallecimiento de Silvia Pinal, fue su bisnieta, Michelle Salas, quien es hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, la joven modelo.

Noticia Destacada Michelle Salas rompe el silencio y habla sobre estado de salud de Luis Miguel

Así se enteró Michelle Salas de la muerte de Silvia Pinal

En su cuenta oficial de YouTube, Michelle Sala publicó un blog en donde revela algunas situaciones relevantes que ha vivido en los últimos años, entre ellos su boda y el fallecimiento de Silvia Pinal, quien era su bisabuela.

También reveló que el momento sigue siendo complicado para ella, pero sorprendió al revelar que se frustró mucho cuando no pudo llegar a tiempo para poder darle el último adiós a la actriz.

“Yo estaba en Madrid, estaba a 12 horas. Entonces, me frustró mucho el hecho de estar tan lejos, de aterrizar en México y que ella se haya ido fue super doloroso para mí…”

Noticia Destacada Michelle Salas sufre ataques por no apoyar a Luis Miguel en sus problemas de salud

Una de las revelaciones de la modelo, fue que ella piensa que por la relación tan cercana que tenían, la actriz tomó la decisión de irse de esa forma, pues no quería ver sufrir a Michelle Salas.

“Luego entendí que quizá ella misma no quería que yo la viera irse. Todo el mundo estaba con ella y yo casi que fui la única persona que no la vi irse”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal