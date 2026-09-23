Xi Jinping viaja a Estados Unidos para reunirse con Trump: comercio, Taiwán e IA, entre los temas clave

El presidente de China, Xi Jinping, inició este miércoles 23 de septiembre una visita de Estado a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el próximo viernes 25 y sostendrá un nuevo encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La Cancillería china confirmó previamente que el viaje se realiza por invitación de Trump y constituye la devolución de la visita que el presidente estadounidense realizó a Pekín en mayo pasado.

Xi viaja acompañado por su esposa, Peng Liyuan, así como por integrantes de alto nivel del gobierno chino, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

La Casa Blanca informó que Trump recibirá este miércoles a Xi en la Base Conjunta Andrews. Para el jueves está programada la ceremonia oficial de bienvenida en Washington, seguida de actividades en la Casa Blanca y una cena de Estado.

¿Cuándo se reunirán Xi Jinping y Donald Trump?

La visita formal tendrá su jornada central el jueves 24 de septiembre, cuando Trump y Xi participarán en la ceremonia de Estado y posteriormente mantendrán encuentros en Washington.

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Será la segunda reunión entre ambos durante 2026, después de la visita de Trump a China en mayo. La Casa Blanca señaló que aquel encuentro permitió acordar una relación basada en lo que ambos gobiernos denominaron “estabilidad estratégica constructiva”.

También será la primera visita de Xi a la Casa Blanca desde el regreso de Trump a la Presidencia en enero de 2025.

Comercio, inteligencia artificial y Taiwán, en la agenda

La reunión ocurre en un contexto de competencia entre Washington y Pekín por el comercio, los semiconductores, las tierras raras y el desarrollo de inteligencia artificial.

Estados Unidos y China han mantenido conversaciones recientes sobre reducción de barreras comerciales y mecanismos para notificar incidentes de IA que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

Las conversaciones también estarán marcadas por los compromisos alcanzados en mayo, entre ellos la creación de mecanismos bilaterales de comercio e inversión y acuerdos relacionados con productos agrícolas, minerales críticos y aeronaves. Algunos de esos compromisos todavía presentan avances parciales.

Taiwán seguirá como uno de los principales puntos de diferencia. Pekín considera a la isla parte de su territorio y ha advertido que el asunto constituye una de sus “líneas rojas”, mientras Washington mantiene relaciones no oficiales con Taipéi y vínculos en materia de seguridad.

🇨🇳🇺🇸 China's President Xi Jinping just left Beijing to meet President Trump in Washington, his first state visit to the US capital since 2015.



President Trump is expected to greet him personally on the tarmac upon his arrival, instead of at the White House.



Very bullish.… — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) September 23, 2026

China y Estados Unidos buscan contener tensiones

Pese a las diferencias, ambos gobiernos han buscado mantener abiertos los canales de comunicación para evitar una nueva escalada comercial y estratégica.

La competencia por tecnologías avanzadas se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la relación bilateral, particularmente por las restricciones estadounidenses sobre determinados componentes y los controles chinos relacionados con minerales estratégicos.

La visita concluirá el viernes 25 de septiembre. De acuerdo con la agenda difundida por la Casa Blanca, Xi y Peng Liyuan participarán ese día en actividades junto a Trump y Melania Trump antes de cerrar oficialmente la visita de Estado.

IO