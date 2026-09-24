Joven es hallada inconsciente en plena calle de la Supermanzana 227 de Cancún

Vecinos de la supermanzana 227, reportaron la localización de una joven inconsciente tirada en la vía pública, lo que generó la movilización de las autoridades y paramédicos de la Cruz Roja.

A través del sistema de emergencias 911, se reportó que sobre la avenida 20 de noviembre sobre un camino de terracería a unos metros de la calle 61, estaba una joven con vestimenta negra, la cual estaba inconsciente.

En ese momento personal del C5 activó los protocolos para movilizar a paramédicos de la Cruz Roja así como a policías municipales y personal del Geavig, quienes al llegar le brindaron asistencia.

Trascendió, que la joven al parecer se encontraba intoxicada con sustancia ilícitas y alcohol, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital General donde se le brindó mayor atención.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado mayores detalles sobre el caso, mientras que fuentes en el hospital indicaron que permanece bajo observación médica.