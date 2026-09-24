Huracán Polo mantiene categoría 5 y se acerca a costas del Pacífico; provoca lluvias y oleaje de hasta 8 metros

El Huracán Polo se mantiene este jueves 24 de septiembre como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano y genera condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en varios estados.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se encontraba a 260 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Polo registró vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 km/h, con desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h, de acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado para esta mañana.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo?

La circulación del huracán favorece lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el oeste, sur y costa de Jalisco; Colima; la costa y el este de Michoacán, así como el oeste de Guerrero.

En el sur y la costa de Nayarit se esperan precipitaciones muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

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Las autoridades advierten que estas lluvias pueden provocar deslaves, crecimiento de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron atender las indicaciones de Protección Civil.

Huracán Polo provoca oleaje de hasta 8 metros

Los efectos del ciclón también se reflejarán en las costas. En Michoacán se pronostica oleaje de entre 6 y 8 metros, mientras que en Jalisco, Colima y Guerrero podría alcanzar de 4 a 6 metros.

Para Nayarit se esperan olas de entre 2 y 3 metros.

En las costas de Michoacán se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h. En Jalisco y Colima las rachas podrían alcanzar entre 80 y 90 km/h, mientras que en Guerrero llegarían a entre 50 y 60 km/h.

#AvisoMeteorológico #Polo se mantiene como #Huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, a 260 km al sur de Manzanillo, #Colima. Toda la información consúltala en https://t.co/KwrJ8MN04m pic.twitter.com/vZ05AtrsTe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

¿Qué zonas están bajo prevención por Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

También permanece una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

El SMN y Conagua mantienen el seguimiento del huracán ante su cercanía con las costas y pidieron a la población consultar los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

IO