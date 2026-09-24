¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy jueves 24 de septiembre? Procivy alerta por tormentas fuertes vientos

El clima en Yucatán tendrá condiciones variables durante este jueves, debido a la influencia de una vaguada, una circulación de baja presión en altura, el calentamiento diurno y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe.

De acuerdo con Procivy, durante las primeras horas del día se registrarán lluvias ligeras y chubascos dispersos antes del mediodía en algunos municipios de Yucatán.

Noticia Destacada Mérida se llenará de sabor con la Feria del Panucho 2026: conoce cuándo y dónde se realizará

¿A qué hora lloverá en Yucatán este jueves?

Entre las 13:00 y 15:00 horas, se espera que las precipitaciones aumenten a intensidad moderada, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica en municipios como Tizimín, Valladolid, Chemax, Chichimilá, Motul, Mérida y zonas aledañas.

Posteriormente, entre las 15:00 y 18:00 horas, se prevén lluvias de intensidad fuerte en municipios como Tinum, Tunkás, Yaxcabá, Huhí, Homún, Tekit, Tecoh, Tekax, Muna y Santa Elena, además de áreas del suroeste de Yucatán.

Las condiciones pueden generar cambios rápidos en el estado del tiempo, principalmente durante el desarrollo de las lluvias, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades al aire libre o trasladarse por carretera.

Temperatura en Yucatán: ¿Cuánto calor hará este jueves?

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso durante este jueves 24 de septiembre.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 34 grados Celsius en municipios como Izamal, Valladolid y zonas aledañas, mientras que en el centro, suroeste y noroeste de Yucatán podrían alcanzar entre 36 y 38 grados.

En la zona costera se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados Celsius.

¿Habrá viento fuerte en Yucatán?

El viento predominará del este y sureste durante la mañana, mientras que por la tarde cambiará al noreste, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora.

Noticia Destacada CURP Biométrica en Yucatán: Dónde realizar el trámite en octubre 2026

En las zonas donde se presenten lluvias, las rachas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones durante las tormentas.

En el litoral yucateco se prevé un oleaje de aproximadamente 1 metro de altura.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento.