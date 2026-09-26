Camioneta queda entre la maleza tras presunta persecución de la Marina en la vía Mahahual-Xcalak

Una camioneta terminó fuera de la carretera y entre la maleza durante la madrugada, luego de una presunta persecución por parte de elementos de la Secretaría de Marina en el tramo carretero Mahahual-Xcalak, municipio de Othón P. Blanco.

El hecho ocurrió a la altura del sitio conocido como Río Huache, donde una camioneta Toyota Hilux, color gris, con placas de circulación del estado de Coahuila, salió de la cinta asfáltica y terminó con daños de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad era seguida por personal de la Armada de México, luego de que presuntamente fuera considerada sospechosa, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el motivo específico de la persecución ni sobre el origen o destino del vehículo.

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La camioneta accidentada quedó entre la vegetación y elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmaron el percance una vez en el sitio.

La Hilux presentaba un fuerte golpe en el costado izquierdo, del lado del conductor, además de que una de las llantas delanteras se había desprendido durante el incidente.

En el lugar también se encontraba personal de la Secretaría de Marina, quienes señalaron a los policías estatales que dentro de la camioneta particular no había armas ni personas lesionadas.

Los elementos policiales, por su parte, no pudieron acercarse a la unidad militar que presuntamente participó en la persecución, pues se les informó que tampoco había personas heridas en su interior, por lo que el intercambio de información entre ambas corporaciones en el sitio se mantuvo limitado.

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La camioneta particular fue trasladada a un corralón para las diligencias correspondientes. Elementos de la Marina no proporcionaron mayores detalles sobre el accidente ni sobre la presunta persecución, ni sobre sus ocupantes.

El tramo Mahahual-Xcalak, en la Costa Maya, ha sido señalado en meses recientes como un punto de vigilancia prioritaria para la Secretaría de Marina, que mantiene en la zona un esquema de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y la Fiscalía General del Estado, orientado a inhibir el uso de esa franja costera, cercana a la frontera con Belice, como ruta de trasiego de droga.