Ernesto Ruffo abandona el Altiplano y es trasladado a su casa en Ensenada tras obtener prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel abandonó la tarde de este sábado 26 de septiembre el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, después de que un juez modificó la medida cautelar que cumplía dentro del centro penitenciario.

Ruffo será trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso penal que enfrenta.

La resolución judicial estableció que el cambio corresponde únicamente al lugar en el que deberá cumplir la medida cautelar y no representa el cierre del procedimiento en su contra.

Ruffo continuará su proceso desde Ensenada

La modificación de la medida cautelar fue concedida el viernes 25 de septiembre durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Noticia Destacada Ernesto Ruffo Appel seguirá proceso en prisión domiciliaria tras audiencia en el Altiplano

La defensa solicitó que Ruffo pudiera permanecer en su domicilio y expuso ante el juzgado argumentos relacionados con su edad y condiciones de salud. El exmandatario tiene 74 años.

El juez también tomó en cuenta el arraigo del exgobernador en Ensenada, donde ha mantenido su residencia durante más de una década.

¿Qué proceso enfrenta Ernesto Ruffo?

Ruffo permanece sujeto a proceso por presunta delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República.

🚨#AHORA Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejó este sábado el penal de “El Altiplano” para continuar su proceso en prisión domiciliaria, tras la decisión de un juez.



El exmandatario enfrenta señalamientos por su presunta participación en una red de… pic.twitter.com/I6nuzbWOhv — Azucena Uresti (@azucenau) September 26, 2026

El exgobernador había permanecido recluido en el Altiplano desde julio. Con la resolución judicial, continuará el procedimiento desde su domicilio y deberá respetar las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

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