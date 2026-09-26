Viviendas de hasta 4 millones de pesos alejan a trabajadores de Playa del Carmen de una casa propia

El alto costo de las viviendas en Playa del Carmen se volvieron inaccesibles para los trabajadores, al comercializarse desde 900 mil pesos, 1.5 millón y hasta los 4 millones de pesos un departamento. Tengo 10 años trabajando en el sector hotelero y no me alcanza el crédito de vivienda, en tanto, sigo pagando renta, relató la ciudadana, Ana María Solano.

De acuerdo a Oscar López, otro trabajador hotelero, opinó que logró adquirir su casa pero al no alcanzar su crédito, se vio obligado a realizar un préstamo de 200 mil pesos para el trámite, ya que las casas oscilan el mínimo de un millón 500 mil pesos, 2 millones y hasta 4 millones, aunque no son casas, sino departamentos, opinó.

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Por su parte el ingeniero Manuel Moguel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Quintana Roo (CMIC), aseguró que con el proyecto de construcción del gobierno federal de las casas del bienestar permitirá el acceso de vivienda a los trabajadores, al ser un segmento accesible, comentó.

La trabajadora Ana María Solano relató que cada año aumentan de costo las viviendas, y no son casas como dicen las autoridades, ahora son “minidepartamentos”, para una pareja sin hijos.

Asimismo relató que al caer el turismo causó baja de su centro de trabajo, y que esta pagando renta, no le alcanza su crédito al tener salarios bajos para un departamento de interés social, ahora tiene que reunir dinero extra para complementar el monto y realizar su trámite.

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Hay mucha oferta de viviendas pero soy inaccesibles para la clase trabajadora con salarios mínimos, y son departamentos pequeños que para una familia de dos adultos y dos niños son “estresantes”, agregó.

En tanto que el presidente de la CMIC en el estado, refirió que al incrementarse este año el costo de los materiales de la construcción en automático subieron de costos las viviendas, sin embargo, los trabajadores podrán adquirir su casa a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que es un organismo descentralizado del Gobierno de México encargado de coordinar, diseñar y aplicar la política nacional de vivienda para los trabajadores.

Estas viviendas del bienestar están diseñadas para los trabajadores con uno a dos salarios mínimos, sin embargo, las casas que rebosan el millón de pesos es otro tipo de vivienda diseñado para otro sector de la población, agregó.

El ingeniero también comentó que las casas del bienestar son de 60 metros cuadrados, casas dignas para los trabajadores, al estar completo con los servicios, ya no son casitas de 48 y 50 metros, dijo.